TCDD Demiryolu Trafik Operatörü alacak

TOGG'dan yeni video: Sona yaklaştıkça heyecanımız artıyor

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı. 'Bizi izlemeye devam edin! ' notuyla paylaşılan videoda 'TOGG Gemlik tesisimizin inşaatında sona yaklaştıkça heyecanımız artıyor. Boya, gövde, montaj tesislerimiz ve araç test pisti inşasıyla birlikte altyapı çalışmalarımız, tüm hızıyla planlarımız doğrultusunda devam ediyor' ifadeleri kullanıldı.