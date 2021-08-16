Merkez Bankası'ndan piyasaya 52 milyar lira

Dünya

Yüzüstü bıraktı: ABD, Afganistan’da kendisine hizmet edenleri kaderine terk etti

Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan’dan, ABD’nin “kullan-at” politikasını özetleyen çarpıcı görüntüler geliyor. Amerikalı askerler başkent Kabil’i kaçarcasına terk ederken, Washington’a çalışan Afganlar, ülkeden ayrılmak için hareket halindeki kargo uçaklarının peşinden koşup binmeye çalıştı. Havalimanındaki kaosu Yeni Şafak’a değerlendiren sosyolog Said Mumin Haşimi, Kabil Havalimanı’nın sahipsiz olduğunu söyledi. Haşimi, “Hem herkes var, hem kimse yok. Koruyan da yok. Pasaportsuz, vizesiz insanlar doluşmuş durumda. İnsanlar markete girer gibi havalimanına girdi. Uçakların kimi taşıdığı belli değil” diye konuştu.