Ekonomi TCMB Tüzel kişilerin TL vadeli mevduata dönüşümü de desteklenecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TCMB: Tüzel kişilerin TL vadeli mevduata dönüşümü de desteklenecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin döviz ve altın cinsinden mevduat ve katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine yaptığı açıklamada ''Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verilmiştir" denildi.

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Haber Merkezi DHA
TCMB vadeli mevduat hesapları için açıklama yaptı
TCMB vadeli mevduat hesapları için açıklama yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin döviz ve altın cinsinden mevduat ve katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılma hesabı sahiplerine destek sağlanmasına karar verildiğini duyurdu.

Türk lirası vadeli hesaplara dönüşüm desteği

TCMB, bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz ve altın mevduat ve katılım fonu hesaplarının Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlandığını hatırlatarak, "Buna ek olarak, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin döviz ve altın cinsinden mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verilmiştir" denildi.

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