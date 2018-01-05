T.C.ÜNYE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10.maddesi gereğince ilandır.

1)-Davacı ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından aşağıda ili,ilçesi,ada ve parsel numarası,vasfı,malikleri ve kamulaştırma miktarları belirtilen taşınmaz sahipleri aleyhine Kamulaştırma Kanunun 10.maddesi uyarınca bedelin mahkemece tespiti ve tescilini talep etmişlerdir.

2)-Dava konusu taşınmazlara ilişkin bilgiler kamulaştırması yapılan kısımların yüzölçümleri aşağıda belirtilmiştir.

3)-Kamulaştırma ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından yapılmaktadır.

4)-İlgili kişiler tebligat veya ilan tarihinden Kamulaştırma Kanunun 14.maddesi uyarınca 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi yazım hatalarına karşı düzeltim davası açabilirler.

5)-Kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumet Ünye Belediye Başkanlığı'na yöneltilecektir.

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6)-Kamulaştırma Kanunun 14.maddesinde öngörülen sürede Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda dava açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararını belgelendirmedikleri takdirde Kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde kamulaştırmayı yapan idareye mülkiyet hakkının tescil edileceği,

7)-Mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Ünye Şube’sine yatırılacağı,

8)-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememizin aşağıda belirtilen dosya esas numarasına göre yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

9)-Duruşmanın 27.03.2018 günü saat: 14:35 dir.Bu ilanın davalılara aynı zamanda ilanen tebligat niteliğinde olduğu ilanen duyurulur.

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No İli İlçesi Mahalle Ada/Parsel Mevkii Cinsi Alanı M² Maliki Kamulaştırılacak Alanı m² Esas No

1 Ordu Ünye Bayramca 514/1 Leylek Yuvası Tarla 158,00 m² Ülkü TOPÇUOĞLU (Suat kızı) Güzelhan Ruhi TOĞÇUOĞLU (Samim Murat oğlu) Tarcan TOPÇUOĞLU (Samim Murat oğlu) 84,80 m² 2017/593

Sayhan TOPÇUOĞLU (Ruhi oğlu) Ünye Belediyesi

Basın:726761 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de