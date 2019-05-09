TDBB 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul’da yapıldı

30 farklı ülkeden 1.179 Üye Belediyesi ile dost ve kardeş ülkelerde Yerel Yönetimler alanında işbirliği ve dayanışmayı hedefleyen, Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin (TDBB) yeni yönetim organlarının belirlendiği 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 02 Mayıs'ta İstanbul’da yapıldı.

Genel Kurul toplantısına, Başbakan eski Yardımcısı, AK Parti Genel Başkan vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İstanbul eski Milletvekili Hüseyin Bürge, TDBB Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kuzey Makedonya, Lübnan, Moğolistan, Moldova Gagauz Özerk Yeri, Özbekistan, Tataristan ve Türkiye başta olmak üzere 20’ye yakın ülkeden, 300’e yakın belediye başkanı, meclis üyesi, yerel yönetim kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

Genel Kurul programı kayıt ve kokteylin ardından, TDBB’nin tanıtım filminin gösterilmesi sonrasında TDBB Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Karaosmanoğlu, kentlerin, şehirlerin daha sağlıklı, daha mutlu insanlara hizmet eden hale gelmesi temennisinde bulunarak, 11 farklı ülkenin temsil edildiği TDBB Yönetim Kurulu’nda görev yapan tüm belediye başkanlarına ve TDBB idari görevlilerine teşekkür etti. Bakanlar Kurulu kararıyla 2003'te kurulan TDBB'nin amacının dost ve kardeş ülkelerle, gönül coğrafyasında iş birliği ve dayanışmayı geliştirmek olduğunu ifade eden Karaosmanoğlu, TDBB’nin asıl gayesinin kentlerdeki, şehirlerdeki insanları daha sağlıklı ve mutlu yaşamaları için hizmet sunma, halklar arasındaki ortak kültürü geliştirme çabası olduğunu kaydetti. Karaosmanoğlu yeni seçilecek TDBB Başkanı ve Yönetim Kuruluna başarılar diledi.

Daha sonra Karaosmanoğlu tarafından önceki yönetimde görev alan belediye başkanlarına Teşekkür Plaketleri verildi. Program, Kuzey Makedonya Ankara Büyükelçisi Zvonko Mucunski, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Tataristan’ın Başkenti Kazan Büyükşehir Belediye Başkanı İlsur Metşin ve Başbakan eski Yardımcısı, AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan mKurtulmuş’un konuşmaları ile devam etti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB)'nin 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20’ye Yakın Ülkeden, 250 Belediye Başkanı, Meclis Üyesi, Yerel Yönetim Kuruluşu Temsilcilerinin Katılımı ile, 02 Mayıs 2019 Tarihinde İstanbul’da yapıldı.

Kurtulmuş konuşmasında, Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları’nın 2000 yılında Azerbaycan'daki toplantısında fikir olarak gündeme gelen Türk m Dünyası Belediyeler Birliği’nin kuruluşunun ardından çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürdüğünü söyledi.

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Türkiye'den 151 belediyenin yer aldığı, 30 ülkeden binden fazla belediyenin katkı verdiği uluslararası bir kuruluş olan TDBB’nin, geçen sürede önemli bir yerel yönetim platformuna dönüştüğünü dile getiren Kurtulmuş, yerel yönetimlerin ulusal diplomasi açısından önemini vurguladı. Kurtulmuş, şehir ve yerel yönetimlerde diplomasi denilen yeni bir alanın ortaya çıktığını, belediyeler arasında ortak faaliyetler, bakış açıları ve işbirliği hareketlerinin yerel yönetimlerdeki diplomasi faaliyetlerinin önemli bir parçası olduğunu belirterek, TDBB'nin Orta Asya'dan Balkanlara kadar çok geniş coğrafyada bilgi ve birikimi ortaya koyabilecek önemli bir platform olduğunu kaydetti.

Açılış ve Protokol konuşmaları ve tebrik mesajlarının okunmasının ardından Divan Heyeti oluşturularak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Divan Heyeti Başkanlığına TDBB Kurucu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Divan üyeliklerine ise Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği Başkanı Temraz Tağıev ve Makedonya Gostivar Belediye Başkanı Arben Taravari seçildi. Divan Başkanı Erol Kaya “bugün yapılan kongrenin TDBB için hayırlı olmasını diliyorum. 30 ülkeden 1.170’den fazla üyesi olan bu muhteşem birliğin yönetimini tebrik ederim” dedi. Genel Kurul gündemine göre, 2015-2019 Faaliyet Raporu TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak tarafından, Denetim Raporu Denetim Kurulu Üyesi Hasan Akcan tarafından ve Mali Rapor Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yücel Çelikbilek tarafından sunuldu ve genel kurul üyeleri tarafından oy birliği ile ibra edildi. Daha sonra Birlik Organlarının seçimine geçildi. Yapılan oylamada, TDBB Başkanlığına Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay seçilirken, Genel Kurul üyeleri tarafından TDBB’nin yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Yüksek Danışma Kurulu üyeleri de belirlendi.

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Açılış ve Protokol konuşmaları ve tebrik mesajlarının okunmasının ardından Divan Heyeti oluşturularak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, teşekkür konuşmasında, tüm dünyada huzurun ve barışın hakim olması için gayret göstereceklerini söyledi. Yerel yönetimlerin, hizmet sunduğu bölgenin refahında önemli yeri olduğunu vurgulayan Altay, Türk dili ve lehçelerinin konuşulduğu ülkeler ve bölgelerde şehir yönetimi konusundaki çalışmaları güçlendireceklerini dile getirdi.

Altay, hep birlikte işbirliğini ve dayanışmayı güçlendirerek uluslararası alanda önemli faaliyetlere imza atmaya devam edeceklerini belirtti. Başta Türk dünyası olmak üzere tüm dünyada huzurun ve barışın hakim olması için gayret göstereceklerinin altını çizen Başkan Altay, “Konya olarak, UCLG Eş Başkanlığını yapıyoruz. Dünya Tarihi Şehirler Birliği’nde başkan yardımcılığı görevini yürütüyoruz. Ayrıca İslam Şehirleri ve Başkentleri Birliğinde de yönetim kurulu üyesiyiz. 40’ın üzerinde şehirde kardeş şehrimiz var.

İnşallah Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak dünya genelindeki bu birliklerle de ortak çalışmalar yaparak şehirlerimizin ve ülkelerimizin taşıdığı misyonu, ortaklıklarla tüm dünyaya aktarmaya gayret edeceğiz” dedi.

Balkanlardan Kafkasya ve Orta Asya’ya uzanan coğrafi alanda dost ve kardeş ülkelerde yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmeye yönelik projeleri en üst seviyede yürüteceklerini kaydeden Başkan Altay, birliğin kuruluşundan itibaren desteklerini esirgemeyen başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere üye ülkelerin Cumhurbaşkanlarına teşekkür etti. Altay, “Yine birliğimizin kuruluşundan bu güne kadar yönetiminde ve ilgili kurullarında görev alan arkadaşlarımıza, üye belediyelerimizin başkan ve çalışanlarına ayrıca teşekkür ediyorum. Biz yeni yönetim kurulu olarak bu bayrağı devraldık ve daha yükseğe çıkarmak için gayret edeceğiz. Sizlerin de destekleri ile hep birlikte güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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Genel Kurul sonrası yeni seçilen TDBB Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplantısını yaparak, görev dağılımı ve gündemdeki konuları değerlendirdi.nn

Yeni Yönetim Kurulu, Denetim ve Danışma Kurullarının seçilmesinin ardından, katılımcı ülkeler adına Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği Başkanı Tamraz Tagıyev, Arnavutluk Belediyeler Birliği Genel Müdürü Agron Haxhımalı, Bosna Hersek Novi Grad Belediye Başkanı Semir Efendic, Irak Kerkük Yeni Tisim Belediye Başkanı Necdet Akkoyunlu, Kazakistan Çimkent Şehrinden Halilullah Madjanov, Kırgızistan Çolpan Ata Belediye Başkanı Talantbek Sarbagışev, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Moldova Gagauz Yeri Başkan Yardımcısı Olga Mıtıoglo, Kuzey Makedonya Gostivar Belediye Başkanı Arben Taravari, Lübnan Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı Muhammed Saadie, Özbekistan Sırderya Vilayeti Şirin Belediye Başkanı İlham Berdialiyev ve Moğolistan Batşireet Meclis Başkanı Dugarjav Gansuren söz alarak değerlendirme ve önerilerde bulundular.

TDBB 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı, katılımcıların aile fotoğrafı çektirmesi sonrasında öğle yemeği ile tamamlandı. Türkiye dışından katılan genel kurul üyeleri, 3 Mayıs 2019 Cuma günü düzenlenen İstanbul kültür turu ve Boğaziçi tekne gezisine katıldıktan sonra ülkelerine döndüler.

Genel Kurul sonrası yeni seçilen TDBB Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplantısını yaparak, görev dağılımı ve gündemdeki konuları değerlendirdi.

Buna göre, TDBB Yönetim ve Yürütme Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibi oluşmuştur: