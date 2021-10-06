TEB Turbo Pratik ile yeni nesil bankacılık deneyimi

TEB, ilk defa Aralık 2017’de Denizli’de hizmete açtığı ve özellikle son iki yıldır ülke genelinde yaygınlaştırdığı TEB Turbo Pratik ile müşterilerine farklı bir dijital bankacılık deneyimi sunuyor. Şubeden hizmet almak isteyen müşteriler için inovatif hizmet vermek üzere geliştirilen TEB Turbo Pratik ile herhangi bir şube gişesinde yapılabilen işlemlerin yaklaşık yüzde 90’ı, sıra beklemeden, pratik, hızlı ve kolay bir şekilde yapılabiliyor. Bu işlemler arasında para çekme, yatırma, tüm ödeme işlemleri, kredi kartı teslimi gibi fiziksel alışveriş gerektiren işlemlerin yanı sıra ıslak imzanın zorunlu olduğu kredi kullanımı da yer alıyor. TEB müşterileri işlemlerini self-servis yapabildiği gibi çağrı merkezinde konumlanmış olan müşteri temsilcileri aracılığıyla canlı görüntülü destek alarak da gerçekleştirebiliyor. TEB Turbo Pratik’i kullanarak işlem yapanların önemli bir kısmı tekrar şubeye geldiklerinde makineye yöneliyor ve kullanımları arttıkça online destek almaktan ziyade işlemlerini self-servis yapmayı tercih ediyor.

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Müşteri memnuniyeti yüksek

TEB, her yaş grubu ve segmentten müşterinin dijital deneyim talebinin giderek arttığı günümüzde, TEB Turbo Pratik’i kullananların müşteri deneyimini ve memnuniyetini de değerlendiriyor. Makinelerle gerçekleştirilen işlemlerin ardından Net Tavsiye Skoru ölçümlemesi yapan TEB, hem işlem bazlı hem de müşteri memnuniyeti bazlı araştırmalarıyla sunulan hizmetin gelişime açık yönlerini tespit ediyor ve bu konuda gereken aksiyonları alıyor. Ölçümlemelerde tavsiye skorlarının yüksek çıkması müşteri memnuniyetinin yüksek olduğunu gösterirken, TEB’i de bu alanda daha fazla yatırım yapma yolunda motive ediyor.

Önümüzdeki dönemde daha da yaygınlaşacak

TEB, şu anda sayısı 200’ü aşan TEB Turbo Pratik’leri 2021 yılının sonuna kadar farklı il ve lokasyonlarda da hizmete sunmak üzere planlamalarını yaptı. İşlemlerin büyük kısmının TEB Turbo Pratik ile yapıldığı “Pratik” şubelerinin sayısını dörde çıkaran TEB, içerisinde sadece TEB Turbo Pratik bulunan ve tamamen dijital olarak hizmet veren ilk KIOSK şubesini de bu yıl hizmete açtı. TEB, 8 Mart’ta Malatya İnönü Üniversitesi yerleşkesinde açtığı KIOSK şubesinden gelen geri bildirimleri yakından takip ediyor, geliştirmelerine devam ederek KIOSK şube modelini de yaygınlaştırmayı hedefliyor.