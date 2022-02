Dünya

BM Ukrayna Temsilcisi Kislitsa: Rusya dünya sahnesinde hesap vermeli

Ukrayna’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa, BMGK'da açıklamalarda bulundu. Kislitsa, "Rusya dünya sahnesinde hesap vermeli, hukuksuz saldırılarına bir an önce son vermeli" dedi. Ukraynalı çocukların sığınaklarda doğduğuna dikkat çeken Kislitsa, "Şehirlerimiz her gün, her akşam bombalanıyor." ifadelerini kullandı.