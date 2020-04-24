Tedarikte güven veren Türkiye: Sözünü tutan kazanacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Kovid-19 süreci ve sonrasında ticaretin yönünü çizmek hedefiyle büyükelçilerle düzenlediği "TİM Export Talks" online panellerine devam ediyor. "TİM Export Talks" online paneller serisinin ikincisi, TİM Başkanı İsmail Gülle ve Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli'nin katılımıyla "Kovid-19 sonrası Hollanda'da ihracatçılar için hangi fırsatlar var?" başlığı ile TİM'in sosyal medya hesaplarından canlı olarak gerçekleştirildi.

Fotoğraf: Arşiv

TİCARET PORTALI AÇILIYOR

İsmail Gülle, Türkiye'nin Kovid-19 salgını sonrasında yeni bir düzenin merkezinde olma şansı yakalayacağını belirterek, "İhracatın kapısını hep açık tutmaya çalışıyoruz. İhracatçılarımızı dinliyoruz. Her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Sanal ticareti ve e-ticareti geliştirme konusunda çalışmalarımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tüm sektörlerimizin olduğu ticaret portalının açılışını yapacağız. Bu süreç geçecek. Haziran ayı itibariyle normalleşmeye girilecek" dedi.

Bugüne kadar ihracatta birinci kriterin fiyat olduğunu aktaran Gülle, "Bundan sonra sağlıklı ürün üreten, güvenilir, sözünü tutan, tedarik zincirinde sorumluluklarını yerine getiren ülkelerin ihracatta daha çok tercih edileceğine inanıyoruz. 2019 yılını Cumhuriyet tarihi rekoru kırarak geride bırakan ihracatımız için nice yeni fırsatlar olacak. Türkiye, 'güvenilir tedarikçi liman' konumunu perçinleyerek ihracatta yeni rekorların izinde ve 2023 ekonomik hedeflerinin ışığında kutlu yürüyüşüne devam edecektir" diye konuştu.

50 ÜRÜN STRATEJİSİ

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Hollanda'nın, Türkiye'nin önemli bir ticari partneri olduğuna işaret eden Gülle, şunları kaydeti: "Hollanda'nın 2019'da en çok ithal ettiği ilk 50 üründe ise Türkiye'nin ithalattaki payı yalnızca yüzde 0,4 olarak gerçekleşti. Hollanda'da pazar payımızın artırmak noktasında, Türkiye olarak öncelikle Hollanda'nın ithalatında en önemli yer tutan ilk 50 üründe alan kazanmamız gerekiyor. Hollanda'ya ihracatımızda özellikle otomotiv, hazır giyim ve kimyevi maddeler sektörlerimiz öne çıkıyor. 2019 yılında bu 3 sektörün ihracatı Hollanda’ya toplam ihracatımızın yüzde 62'sini oluşturdu. Yaptığımız analizler çerçevesinde, otomotiv, çelik, hububat ve yaş meyve sebze sektörlerindeki birçok üründe ise ülkemizin rekabet gücü yüksek olmasına rağmen Hollanda pazarında yeteri kadar pay alamadığımızı gördük. Bu ürünler arasında buğday unu, otomobiller, sodyum karbonat, ayçiçek yağı, domates ve plastik kaplar bulunuyor."

ÇIKIŞ YOLU DİJİTAL TİCARETTE

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın "Sanal Ticaret Heyetleri" çalışmasına ihracatçılardan ve sanayicilerden destek geldi. İş dünyası, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmenin yolu dijital pazarlamadan ve sanal fuarlardan geçt iğine dikkat çekiyor. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Tahsin Öztiryaki, “Devletin de bu konudaki tutumu gayet olumlu. Dünya artık dijital ortamda satın alma yapıyor. Birlik olarak dijital fuarlarla ilgili firmalardan teklif alıyoruz. Bir anlamda dijital B2B yapıyor hale geleceğiz” dedi. Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Erkan Uçar ise “Bu dönemde dijital pazarlama, sanal fuarlar ve e-heyet gibi konular bizim de önceliğimiz. Üyelerimizi bu konularla ilgili düzenli olarak bilgilendiriyoruz” diye konuştu.