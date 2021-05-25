Ekonomi Tarımsal sulama abonelerinin borçlarına yapılandırma
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarımsal sulama abonelerinin borçlarına yapılandırma

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ 23 bin 310 tarımsal sulama abonesine ait 576 bin liralık ana borç için yapılandırmaya gitti.

Haber Merkezi AA
TEDAŞtan tarımsal sulama abonelerinin borçlarına yapılandırma
Foto/arşiv

TEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TEDAŞ Genel Müdürlüğünün alacaklı olduğu 56 bin 253 tarımsal sulama abonesine ait 1 milyon 955 bin 424 lira 360 kuruşluk ana para borcun, 23 bin 310 tarımsal sulama abonesine ait 576 bin 30 lira 944 kuruş ana para borcu 6824-7061-7244 sayılı kanunlara istinaden yapılandırılmıştır. Kalan 32 bin 943 tarımsal sulama abonesinin toplam ana para borcu olan 1 milyon 379 bin 393 lira 416 kuruşu için ise yapılandırma işlemleri 30 Eylül 2021'e kadar devam etmektedir."

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