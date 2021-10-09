Ekonomi Tefenni Belediyesinden personel alımı
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Tefenni Belediyesinden personel alımı

Burdur ili Tefenni Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin hükümlerine göre açıktan atama yoluyla memur alınacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tefenni Belediyesinden personel alımı
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 9 Memur, 11 Zabıta Memuru ve 11 İtfaiye Eri alımı için başvurular 11-15 Kasım 2021 tarihleri arasında Tefenni Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne yapılacak. Tüm unvanlar için yazılı sınav 24 Kasım 2021 tarihinde, Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alımı için uygulamalı sınav aynı gün Tefenni Belediye Başkanlığı adresinde yapılacak. Tüm sınavlar saat 10:00’da başlayacaktır.

Uygulamalı sınav ise aynı gün Saat: 14:30’da Tefenni Belediye Başkanlığı İdari Hizmet Binasında yapılacak.

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