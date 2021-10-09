Tefenni Belediyesinden personel alımı

F-16'dan üç kat daha hızlı: Türkiye dahil sadece üç ülkede var

Türkiye yeni nesil silahları elinde bulundurabilen dünyada üç ülkeden biri haline geldi. Hedeflere F-16'dan üç kat daha hızlı bir şekilde mühimmat gönderen elektromanyetik top sistemi ile kilometrelerce uzaktaki hedefler bile artık güvende olmayacak. Savunmadaki Türkler programı bu hafta test atışları aralıksız devam eden elektromanyetik silah ŞAHİ-209'u gündemine aldı.