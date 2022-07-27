Ekonomi TEİAŞ 53 elektrik teknisyeni alacak
BASIN İLAN

TEİAŞ 53 elektrik teknisyeni alacak

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre 53 Elektrik Teknisyeni alınacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TEİAŞ 53 elektrik teknisyeni alacak
TEİAŞ.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; adaylarda aranacak şartlar İşkur iş ilanlarında ve Şirketin internet sitesinde (www.teias.gov.tr) ilan edilecek.

Durumları talep şartlarına uyan adaylar, ilanın İŞKUR internet sitesinden yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde (01-05/08/2022 tarihleri arası) İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden “İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak), E-DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden başvurularını yapabilecek.

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