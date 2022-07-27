TEİAŞ 53 elektrik teknisyeni alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; adaylarda aranacak şartlar İşkur iş ilanlarında ve Şirketin internet sitesinde (www.teias.gov.tr) ilan edilecek.

Durumları talep şartlarına uyan adaylar, ilanın İŞKUR internet sitesinden yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde (01-05/08/2022 tarihleri arası) İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden “İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak), E-DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden başvurularını yapabilecek.

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