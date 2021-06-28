Ekonomi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alıyor
BASIN İLAN

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alıyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 3 öğretim ve 1 araştırma görevlisi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 28 Haziran'da resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alıyor
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına alım yapılacaktır.

Başvuru tarihleri 28 Haziran ila 12 Temmuz arasında yapılacaktır.

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