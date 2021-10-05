Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alıyor

Dikey iniş-kalkış yapabilen insansız hava aracı 'BAHA' ilk testini başarıyla geçti

HAVELSAN'ın 'dijital birlik' konseptinde yer alan dikey iniş-kalkış yapabilen bulut altı insansız hava aracı BAHA, güvenlik güçleri eşliğinde sınır bölgesinde ilk saha testini gerçekleştirdi. 5 kilogram faydalı yük taşıyabilen BAHA, yerli ve milli donanımlarla 7 bin 500 feet yükseklikte, yer destek merkezine 10 kilometre uzaklıkta uçuş gerçekleştirdi, görüntü alıp aktardı, karıştırmaya karşı koydu, otonom iniş-kalkış yaptı.