Ekonomi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alıyor
BASIN İLAN

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alıyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 24 sözleşmeli sağlık personeli alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 4 Ekim'de resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alıyor
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 24 (yirmidört) adet sözleşmeli personel alınacak.

İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web adresinden https://www.nku.edu.tr online başvuru şeklinde yapılacak.

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