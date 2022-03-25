Ekonomi Tekirdağda un fabrikası satış ihalesi
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Tekirdağ'da un fabrikası satış ihalesi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 31 bin 311 m² alanda kurulu un fabrikası satışa çıkarıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tekirdağda un fabrikası satış ihalesi
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; fabrika kompleksi tapuda 3 adet betonarme fabrika, 12 adet çelik silo ve yükleme indirme binası olarak kayıtlı olup Tekirdağ-Çanakkale çevre yoluna ve Muratlı kavşağına yakın bir alandadır. Etrafında sanayi tesisleri ile Ticaret Borsası ve Zahireciler Sitesi bulunan un fabrikası halihazırda faal durumdadır.

Taşınmazın imar durumu, alanı, hisse durumu, şehir merkezine mesafesi, bölgedeki arz ve talep durumu gibi faktörlerin de dikkate alınması neticesinde m² değeri 850,00 TL/m²'dir. Taşınmaz üzerindeki fabrika binası 1.920,00 TL/m², prefabrik tek katlı yapılar 1.030,00 TL/m²'dir.

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