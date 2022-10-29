Ekonomi Tekne satış ihalesi
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Tekne satış ihalesi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde motorlu kamaralı tekne açık artırma ile satışa çıkarıldı. 2007 yılında inşa edilen tekne 13,35 metre uzunluğunda, 4,1 metre genişliğinde ve 2,7 metre derinliğindedir. Teknenin motoru içten takma dizel olup 180 HP gücündedir. 10 kişi kapasiteli tekne, mevcut haliyle oldukça bakımlı ve donanımlı durumdadır.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tekne satış ihalesi
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; tüm iç mekan bölümlerinde duvarlar, kaplamaları, zeminler, tavan panelleri ve mobilyalar oldukça iyi durumdadır, boya ve verniklerinde herhangi bir sorun yoktur. Salon iskele tarafında mutfak bölümü bulunmaktadır. Müzik sistemi ile muhtelif bölümlerde hoparlörler vardır. Salon sancak tarafta dümen dairesi ve bütün elektrik, elektronik tesisatlarının toplandığı kontrol panelleri mevcuttur.

Satışa konu tekne Karagözler mahallesi, Fevzi Çakmak caddesi, No: 50 adresindeki Marina Boutique Hotel marinasında bulunmakta olup burada görülebilir. Teknenin birinci satış ihalesi 15 Kasım 2022 tarihinde düzenlenecektir. Teknenin satışa esas muhammen bedeli 4 milyon 750 bin Türk Lirasıdır.

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