Ekonomi Telegramdan Yalnız Kurtoperasyonu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Telegram’dan ‘Yalnız Kurt’ operasyonu

İstanbul'da DEAŞ'a bağlı bir terörist, örgütün yöntemlerini kavramak üzere anlık mesajlaşma programı üzerinden bir belge indirince yakalandı.

Hamdi Koçoğlu Yeni Şafak
DEAŞ’ın eğitim kitabını telefonuna indiren zanlı evinde yakalandı
DEAŞ’ın eğitim kitabını telefonuna indiren zanlı evinde yakalandı

İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sohbet uygulaması Telegram üzerinden DEAŞ'ın eylem talimatları ve yöntemlerinin anlatıldığı 'Yalnız Kurdun El Kitabı' dosyasını indiren D.P.'yi kıskaca aldı. Güvenlik güçleri 'bomba hazırlama', 'takipten kurtulma', 'istihbarata karşı koyma', 'silahlı saldırı düzenleme' ve 'sabotaj' gibi birçok konunun yeraldığı kitabı okuyan D.P.'yi yakalamak üzere Sultanbeyli'deki eve operasyon düzenledi. Baskın düzenlenen evde DEAŞ'lı D.P. gözaltına alındı.

‘TEK KİŞİLİK EYLEM’ ANLATILIYOR

Zanlının adresinde ele geçen dijital malzemelerin içerisinde örgüte ilişkin çok sayıda fotoğraf ve videoya rastlandı. Bunlar arasında örgüt lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin fotoğraf ve videoları da bulunuyor. D.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DEAŞ’ın ilk kez 2017 Temmuz’unda sosyal medyadan yayınladığı ‘Yalnız Kurdun El Kitabı’nda, silah ve patlayıcı kullanmadan gerçekleştirebilecek eylemler tarif ediliyor, özellikle ‘tek kişinin yapabileceği’ ses getirecek eylemlerden bahsediliyordu. Örgütün sözkonusu kitabı, Türk istihbarat birimlerinin DEAŞ’a karşı seri operasyonlar yaptığı 2017 yılında Türkçe olarak servis etmesi dikkat çekmişti.

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