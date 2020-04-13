Temassız kartlarda harcamalar yüzde 170 arttı

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nakit paraya elimizi sürmeye korkar olduk. Hal böyle olunca temassız ödemelerde tüm zamanların en yüksek oranları görüldü. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, mart ayında evde kal çağrılarına ayak uydurulduğunu ve bu süreçte harcama şeklinin değiştiğini dile getirdi. Canko, temassız ödemelerin mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 170’e yakın artış gösterdiğini belirterek, "Temassız kartlarda aslında sıfır güvenlik endişesi var. Temassız kartlar, en az temaslı kartlar ve işlemler kadar güvenli ve önemli" dedi.

Soner Canko

KARTLI ÖDEME İŞLEM ADEDİ %3 ARTTI

Mart ayı boyunca kartlı ödeme sektörünün büyüdüğüne dikkat çeken Canko, şu bilgileri verdi: "Türkiye'de kart sayısı martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 218 milyondan 239 milyona çıktı. Bunun 168 milyonu banka kartları, 71 milyon kredi kartlarından oluştu. Aynı dönemde, kartlı ödeme tutarı da yüzde 9 artış gösterdi. Bu dönemde nakit alışkanlıkları da değişti. Martta geçen yılın aynı ayına kıyasla ATM'lerden nakit çekim işlem adedi ise yüzde 14 azaldı."

HER 5 İŞLEMDEN BİRİ TEMASSIZ YAPILDI

"POS'larda yapılan her 5 işlemden biri temassız yapıldı. Tüm zamanların en yüksek temassız oranları görüldü." diyen Canko, temassız ödemelerin sektörel dağılımı incelendiğinde mobilya-dekorasyon, elektronik eşya, akaryakıt istasyonları, telekomünikasyon ve market-gıda kategorilerinin en fazla temassız ödeme artışı görülen ilk beş kategori içinde yer aldığını söyledi.

MARKET-GIDA HARCAMASI COŞTU

Canko, şu ana kadar yaşanılan en ilginç ödeme alışkanlığı deneyiminin mart ayında olduğunu söyledi. Martın ilk haftasında her şeyin normal seyrinde gittiğini belirten Canko, "İkinci haftasında birdenbire harcamalarda bir sıçrama gördük. Özellikle market-gıda harcamalarında bir sıçrama yaşandı. Sonrasında üçüncü hafta #evdekal çağrılarıyla harcamalar biraz düştü ve kategori değiştirdi. Martın son haftasında harcamalar iyice sakinleşti. Sanırım daha önce aldığımız ürünleri tüketmeye ve kullanmaya öncelik verdik" ifadelerini kullandı.

REKLAM