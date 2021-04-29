Temizlik araçlarında büyük sahtecilik: Yurt dışından getirip yerli diye satıyorlar

KADEME A.Ş. tarafından yerli ve milli imkanlar ile üretilen temizlik araçları 42 ülkeye ihraç ediliyor.

4İstanbul’da 2011 yılında kurulan, Türkiye genelinde belediyelere yol süpürme ve araç üstü ekipman üreten Albayrak Grubu şirketlerinden Kademe A.Ş Genel Müdürü Kenan Çelik, imalat sektöründeki bazı firmaların, ithal ürünlerin Türkiye’de montajını yaparak, yerli üretimmiş gibi gösterdiğini iddia ederek, bu sahteciliğe karşı mücadele başlattıklarını duyurdu.

‘Yerli ve Milli’ ünvanının önemine değinen Çelik, bu firmaların ithalatçı olduğuna dikkat çekerek, ürünlerini yüzde 85 oranına kadar yerli üretimmiş gibi gösterip, ihale kazandıklarını öne sürdü.

“HAKSIZ REKABET OLUŞUYOR”

Bu durumun yerli ve milli üretim yapan firmalara karşı haksız rekabet oluştuğunu vurgulayan Çelik, bu konuda Ticaret Odası ile görüştüklerini, gerekirse de hukuki yollara başvuracaklarını aktardı. Çelik, “Bizim yüzde 84’leri bulan yerlilik oranımız var. Fakat diğerlerinde bu oran yüzde 20’lerde. Yurt dışından getirdikleri parçaları Türkiye’de montajlayıp, belge üzerinde işçiliği yüksek gösterip, yerlilik yüzdesini yukarı çekiyorlar” diye konuştu.

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Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik

“İTHALLERDE YÜZDE 15 FİYAT AVANTAJI SAĞLIYORLAR”

İmalat sektöründe en fazla yerlilik oranının motor üretiminden sağlandığını belirten Çelik, belgede sahtecilik yapan firmaların motosiklet motorunu, araç motoruymuş gibi gösterdiklerini de öne sürdü. Bu sayede Çelik, bu firmaların motor üretimi belgesiyle yerlilik oranında ciddi artış sağladıklarını, ihalelerde yüzde 15 fiyat avantajı sağladıklarını da ifade etti.

BELGELERDE İŞÇİLİK ORANI YÜKSEK TUTULUYOR

Gerçek anlamda yerli üretim yapan firmaların bu durumdan ciddi mağduriyet yaşadığına dikkat çekerek süreci anlatan Çelik, “Ürüne ilişkin belgeleri Ticaret Odası’na ibraz ediyorlar, buranın herhangi bir otokontrolü yok. Belgeler doğru mudur, değil midir diye kontrol edilmiyor. Böyle olunca evrakların doğru olduğu kabul ediliyor. Araçlarda kullanılan parçaların yerlilik oranını düşük, işçiliği yüksek tutarak ‘yerli ürün’ diye sunuluyor. Böylece de ruhsat alınıyor. Ticaret Odası’na şikayette bulunduk. Onlar yetkiyi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) aldığını söylüyor. Yetki çerçevesinde hareket ettiklerini, kendilerine ibraz edilen belgeyi doğru kabul ettiklerini söylüyorlar. Araç üzerinde herhangi bir inceleme yapmaya yetkileri olmadığını da belirttiler. Şartlarımızı zorluyoruz gerekirse hukuki yollara başvuracağız” ifadelerini kullandı.

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Kademe A.Ş. tarafından üretilen yerli ve milli temizlik aracı çok sayıda belediyede hizmet veriyor.

ÜRÜNÜN İBRAZ EDİLEN BELGELERLE EŞLEŞTİRİLMESİNİ İSTİYORUZ

Aracı oluşturan parçaların hangi ülkeye ait olduğuna dair kontrollerin yapılması gerektiğine dikkat çeken Çelik, “Bu ürünler yerli mi yoksa yurt dışından mı gelmiş, görülmesi gerekiyor. Ticaret Odası, kendisine belge geldiği zaman ürünü yerinde kontrol etmelidir. Bitmiş ürünü, ibraz edilen belgelerle bir makine mühendisi veya akredite olmuş kurumlardan yetkililerin gidip yerinde eşleştirme yapmasını istiyoruz. Bu yapılsa zaten her şey ortaya çıkacaktır” dedi.

TÜRKİYE’DE OLAN BİR PARÇANIN, İTHALİNİ KULLANMAK YASAK

Rakip firmaların haksız kazanç elde etmek için böyle bir yola başvurduklarını belirten Çelik, “Şirket olarak 60 mühendis istihdam ediyoruz. Bizde, Türkiye’de var olan bir parçanın ithalini kullanmak yasaktır, kurum kültürü böyle. Diğer firmaların bu kadar mühendis istihdam edecek gücü yok, kolay yolu seçiyorlar. Kurumlar da kontrol etmediği için haksız kazanç elde etmiş oluyorlar” diye konuştu.

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OYNAT 01:36 Kademe A.Ş'nin yerli ve milli olarak ürettiği süpürme araçları Beyoğlu'nda mesaiye başlıyor Yerli ve milli kaynaklarla araç üstü ekipman üreten Kademe A.Ş., belediyelere yüzde 50'den fazla tasarruf ettiren ürün gamına bir yenisini daha ekledi. Kademe A.Ş., Beyoğlu Belediyesi için ürettiği yerli ve milli yeni aracını İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda teslim etti.



Belediyenin ihtiyaçlarına göre ürün geliştiren Albayrak Grubu markalarından Kademe A.Ş., AGA 2000 1,5 Metreküp Kompakt Vakumlu Yol Süpürme Aracının bir büyük modeli olarak geliştirdiği 9 adet AGA 5000 Kompakt Yol Süpürme Aracı'nı Beyoğlu Belediyesine teslim etti.



İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda gerçekleşen teslim törenine İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak ve Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik katıldı. BiP'te paylaş

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ÜRÜN 42 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Çelik, “Ürünü 42 ülkeye ihracat ediyoruz. Düne kadar bu ürünler ithal ediliyordu. Fransa, Hollanda ve ABD’den alınan ürünler artık Türkiye’de yapılıyor. İthalatın önünü keserek, ihracat yapan ülke konumuna geçiyoruz. Her yıl yaklaşık 100 milyon lira ülkemizin ekonomisini kara geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

RAKİP FİRMALAR ARACIN MOTORUNU İTHAL EDİYOR

Temizlik araçlarında fosil yakıtla çalışan dizel motorun bulunduğunu söyleyen Çelik, “Bu ürünü Türkiye’de yapan TÜMOSAN firmasından alıp kullanıyoruz. Rakip firmalar ise motoru ithal ediyor. Zaten ürünün değeri aracın yüzde 20’lik bir kısmını oluşturuyor. Ülkemizde yerli üretici olup olmadığını her zaman araştırıp, öyle hareket ediyoruz” dedi.

Kademe A.Ş. 42 ülkeye temizlik aracı ihracatı yapıyor.

AYDA 6 ARAÇ ÜRETİLİYOR; YÜZDE 10 KAR EDİLİYOR

Üretim hakkında bilgi veren Çelik, “1 ayda 5-6 adet araç üretiyoruz. Kapasiteyi de gittikçe artırıyoruz. Bu yıl hedefimiz sayıyı ayda 8 adet e çıkartmak. Her araçtan yüzde 10 kar ediyoruz. Satış fiyatımız ise ithal ürünlere göre yüzde 50 daha uygun. Yurt dışında 100 bin Euro olan ürün bizde 50 bin Euro civarındadır. Şimdiye kadar ülkelerden olumsuz bir dönüş almadık. Ülkemize yeni ‘know-how’lar oluşturuyoruz. Şuanda yeni bir ürün çıkarıyoruz, bir önceki seriyi gören müşteriler, yeni ürünü görmeden, şimdiden sipariş oluşturdu” diye konuştu.

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GÜNDEM KADEME Beyoğlu yollarında

FOTOĞRAF 14 Beyoğlu Belediyesi’nin ihtiyaçlarına göre Albayrak Grubu markalarından Kademe A.Ş. tarafından geliştirilen 9 adet 4 metreküplük vakumlu yol süpürme aracı, İstiklal Caddesi’nde yerini aldı. Üretilen araçlar, Tünel meydanında gerçekleştirilen törenle Beyoğlu Belediyesi’ne teslim edildi. Törene Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu üyeleri Nuri Albayrak, Muhammet Fatih Albayrak, Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik ve Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Esad Sivri katıldı. Araçlarının yerli ve milli olmasını önemsediklerini dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Geçtiğimiz yıl burada 2 metreküplük süpürge araçlarının Beyoğlu ölçeğinde uygulanabilirliği konusunda çalışmalarımızı başlatmıştık. Bu yıl içinde 4 metreküplük araçların çalışmalarına başlayacağımızı da duyurmuştuk. Konya’da Tümosan’a gitmiştik. Orada Kademe Grubu’nun üretmiş olduğu yerli ve milli süpürge araçlarını yerinde inceledik. Tanıtımını yaptığımız 4 metreküplük araçların üretimi tıpkı 2 metreküplük araçların üretimi gibi Beyoğlu Belediyemizin teknik ekibi ve Albayrak Grubu’na bağlı Kademe Grubu’nun yapmış olduğu toplantılarda ortak çalışma neticesinde yerli ve milli olarak Beyoğlu’nda hizmete alınmış vaziyette. Özellikle yerli ve milli olmasını önemsiyoruz. Yaklaşık 100 milyon üzerinde bir ödeme yurtdışına ithal ediliyordu bu mallar. Yedek parçası ile beraber bu miktar daha da artıyordu. Çok ciddi olarak ekonomik tasarrufta bulunulacak, paramız ülkemizde kalacak. Belediye olarak da aynı şekilde bütçemizden çok ciddi bir tasarrufta bulunmuş olacağız. Bu hidrostatik kompakt süpürge araçlarımız Beyoğlu, İstanbul ve Türkiye için ideal bir süpürge aracı. Bu şekilde daha verimli bir temizliği gerçekleştireceğimize inanıyorum“ diye konuştu. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak ise araçların tamamen yerli üretim olduğuna dikkat çekerek, Bu araçlar yurtdışından Türkiye’ye geldiğinde 150 bin euro civarlarında Türkiye’de satılıyordu. Biz de bu araçları şu anda yaklaşık 90 ile 100 bin euro arasında mal ediyoruz. Bu fiyatlar ile bugünden sonra dövizimiz yurtdışına gitmeyecek. Türkiye’de araç üstü ekipman sektöründe ürün gamını hızlı şekilde arttıran Kademe A.Ş. ile hizmette yerli üretimleri tercih eden Beyoğlu Belediyesi, kamu-özel sektör işbirliğinde önemli bir çalışmaya daha imza attı. Yerli üretim araçları tercih etmesiyle 2020 yılında 10 milyon TL’nin üzerinde tasarruf sağlayan Beyoğlu Belediyesi, bu kez daha verimli ve güçlü bir modelin üretimine öncülük etti. Geliştirilmesine büyük katkı sağladığı için ismini Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın vermesi beklenen araç, ilk modeline oranla yine kompakt yapısıyla dar cadde ve sokaklar da dahil olmak üzere eğimli ve düz zeminlerde kolaylıkla temizlik yapabiliyor. Vakum gücünün yüksek, süpürme genişliğinin daha fazla olmasından dolayı daha çok alanı süpüren araç, çöp toplama hacminin fazla olmasıyla da daha uzun süreli çalışabiliyor. Türk mühendisleri ve işçileri tarafından tamamen yerli sermayeyle üretilen yol süpürme aracı, kendi sınıfında ilk araç olma, yurt dışı muadillerine göre fiyat avantajı, satış sonrası servis ve yedek parça maliyet avantajı özelliklerine sahip. İstanbul’un en çok turist çeken kalabalık ilçelerinden Beyoğlu Belediyesi, Kademe A.Ş’nin ilk geliştirdiği temizlik araçlarıyla 1 yılda 10 milyon TL’nin üzerinde tasarruf sağlanmıştı. Milyonluk tasarruf ettiren milli aracın yeni modeli Beyoğlu Belediyesi'ne teslim edildi​ Kademe A.Ş. tarafından tamamen yerli ve milli olarak üretilen 4 metreküplük 'Kompakt Yol Süpürme Araçları', Beyoğlu Belediyesi'ne teslim edildi. İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda gerçekleşen teslim törenine İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Albayrak, Muhammet Fatih Albayrak ve Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik katıldı.Y erli ve milli süpürme araçları, ilk görevlerine İstiklal Caddesi'nde başladı. BiP'te paylaş

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