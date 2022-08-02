Ekonomi Temmuzda fiyatı en çok artan ve azalan iki ürün
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Temmuzda fiyatı en çok artan ve azalan iki ürün

İstanbul Ticaret Odası (İTO), temmuzda önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarını açıkladı. Temmuzda biberin fiyatı önceki aya göre yüzde 58,34 artarken, karpuz fiyatlarında yüzde 24,21 düşüş yaşandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Temmuzda fiyatı en çok artan ve azalan iki ürün
Foto/arşiv

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 112'sinin perakende fiyatı artarken, 24 ürünün düştü, 106 ürünün ise değişmedi.

Temmuzda Gıda Harcamaları grubunda yer alan biber, yüzde 58,34 ile fiyatı en çok artan ürün oldu. Artış oranı (Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamaları grubundan) ilaçta yüzde 44,36, laboratuvar tahlil ücretinde yüzde 35,58, doktor muayene ücretinde yüzde 30,51 oldu.

Fiyat artışı tiyatroda (Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamaları grubu) yüzde 23,08, limonda yüzde 21,21, gazetede yüzde 19 olarak gerçekleşti.

En çok karpuz ucuzladı

Temmuzda fiyatı en çok düşen ürün yüzde 24,21 ile karpuz oldu.

Fiyatı en çok düşen ürünler arasında karpuzu yüzde 20,17 ile erik, yüzde 18,47 ile benzin ( (Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları grubu), yüzde 17,87 ile şeftali, yüzde 11,91 ile maydanoz, yüzde 11,45 ile kavun, yüzde 9,22 ile bamya takip etti.

ÜRÜN GRUBU AYLIK ARTIŞ (%)

MEVSİMSEL TARIM ÜRÜNLERİ
Biber 58,34
Limon 21,21
Soğan 16,22
Salatalık 15,95
Karpuz -24,21
Erik -20,17
Şeftali -17,87
Maydanoz -11,91
Kavun -11,45
Bamya -9,22
Armut -7,05
Patlıcan -3,32

İŞLENMİŞ TARIM-SINAİ VE DİĞER ÜRÜNLER

İlaçlar 44,36
Laboratuvar Tahlil Ücreti 35,58
Doktor Muayene Ücreti 30,51
Tiyatro 23,08
Gazete 19,00
Halı 18,28
Pirinç 18,21
Yumurta 16,15
Meyve Suları 14,57
Kuru Fasulye 13,89
Kahve 12,96
Benzin -18,47
Tüpgaz -7,08
Gazyağı -6,28
Şehirler Arası Otobüs -4

Bakan Dönmez'den Akkuyu NGS için sözleşme açıklaması
GÜNDEM
Bakan Dönmez'den Akkuyu NGS için sözleşme açıklaması

İspanya gaz tüketimini düşürüyor: 22.00’den sonra mağaza vitrinlerinin ışıklarını yakmak yasak
DÜNYA
İspanya gaz tüketimini düşürüyor: 22.00’den sonra mağaza vitrinlerinin ışıklarını yakmak yasak

Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için yeni işbirliği
EKONOMİ
Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için yeni işbirliği

Bakan Kurum: Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak
GÜNDEM
Bakan Kurum: Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak
Tanesi bir kilo geliyor

Tanesi bir kilo geliyor

Rengi ve tadı ile dikkat çekiyor.
Dünya derin bir nefes aldı

Dünya derin bir nefes aldı

​Zelenski'den tahıl koridoru açıklaması.
Türkiyenin önündeki en büyük engel döviz stokçuları

​Krediler üretime değil dolar stoğuna gitti

Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

​Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: Şehrimizin her yerine dokunmaya çalışıyoruz.

​Gündüzleri denizde geceleri sahilde ortaya çıkıyor.

Bölge savaş alanına döndü.

​Sarı-kırmızılılar, Norveçli orta saha için 3.5 milyon Euro ödeneceğini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.