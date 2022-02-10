Ekonomi TEMSAnın aracına İspanyada yılın midibüsü ödülü
OTOMOTİV

TEMSA'nın aracına İspanya'da yılın midibüsü ödülü

Avrupa pazarındaki başarısını her geçen gün pekiştiren TEMSA, İspanya’da düzenlenen Ulusal Taşımacılık Ödülleri’nde MD7 Plus aracı ile "Yılın En İyi Midibüsü" ödülüne layık görüldü.

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Haber Merkezi AA
TEMSAnın aracına İspanyada yılın midibüsü ödülü
TEMSA MD7 Plus

TEMSA'dan yapılan açıklamaya göre, son dönemde yurt dışı pazarındaki gücünü üst üste kazandığı elektrikli araç ihaleleriyle pekiştiren TEMSA, Avrupa’daki başarısını da yılın ilk ayında aldığı ödül ile taçlandırdı.

İspanya’da kara yoluyla yolcu taşımacılığı yapan İspanyol şirketlerinin yöneticileri tarafından verilen ve EDITEC Grup tarafından düzenlenen Ulusal Taşımacılık Ödülleri'nde, TEMSA MD7 Plus, 2 adayın yarıştığı kategoride rakibini geride bırakarak en fazla oy aldı.

Hem yük hem de yolcu taşımacılığında sektörden uzmanların, profesyonellerin ve iş adamlarının yer aldığı yaklaşık 60 kişiden oluşan jüri kadrosu, 11 kategorideki 75 aracı değerlendirdi.

"Avrupa’da etkinliğimizi artıracağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEMSA Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp, 2022 yılına hızlı bir teslimat süreci ile girdiklerini belirtti.

Midi Coach segmentinde şehir içi taşımacıların en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alan MD7 Plus'ın aldığı bu ödülle başarılı performansını bir kez daha tescillemiş olduğunu vurgulayan Koalp, "MD7 Plus’ı açık ara lider yapan etkenlerin arasında düşük yakıt tüketimi, güçlü performansı ve sürüş konforu bulunuyor. Ayrıca tam bir fiyat performans ürünü olan araç, yüksek manevra yeteneğiyle zorlu koşullara uyum sağlarken, yaygın servis ağıyla kullanım avantajı da sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Koralp, TEMSA olarak, çok başarılı bir yılı geride bıraktıklarını, geçen yıl salgının dünya ekonomisi ve ülkeler üzerindeki tüm olumsuz etkilerine rağmen, üretim, satış ve ihracatta önemli başarılar kaydettiklerini bildirdi.

İhraç ettikleri elektrikli araçların dışında, otobüs, midibüs ve hafif kamyon segmentinde 2 binin üzerinde araç satışı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Koralp, 2022’de de Avrupa pazarındaki etkinliklerini katlayarak artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

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