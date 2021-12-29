Tereyağı satış ihalesine davet

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; başvurular, başvuru sahibinin tüm iletişim bilgilerini içerecek şekilde 30 Aralık 2021 tarihi saat 17.30’a kadar sutihale@esk.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Başvuru yapan gerçek ve tüzel kişilerin e-posta adreslerine ve/veya cep telefonlarına sisteme giriş için kullanıcı adı ve şifre gönderilecek.
İstenilen belgeler başvuru sahipleri tarafından 4 Ocak 2022 tarihinde saat 17.30’a kadar hem online olarak sisteme yüklenecek, hem de geçici teminat mektupları veya nakit yatırılan tutar makbuzları ile beraber Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'ne gönderilecek.