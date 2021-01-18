Terma City’den iş dünyası için A plus lounge yatırımı

Karederili Şirketler Grubu CEO’su Tevfik Talas, “Müşterilerimizden gelen talepler ne denli doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor bize. Onlar yatırımımıza adeta kılavuz oluyorlar. Beş otelimiz ile ekonominin çarklarının çevirilmesine destek oluyoruz. Türk ekonomisine duyduğumuz güvenle pandemi döneminde de durmadık ve yatırımlarımıza devam ettik. On iki ay hizmet veren Terma City otelimizde 1.5 milyon dolar maliyeti ile VIP Roof Lounge‘ımızı hizmete soktuk. Termal otellerin de ‘lüks tatil ve imkanlar’ sunabileceğini gösteren bir otel inşa ettik ve geliştirdik. İnanıyorum ki Yalova Terma City’nin getirdiği yeniliklerle bölge turizmi ve otellerinin de kalite çizgisini artıracak” dedi.

Yalova Terma City, hedef kitle olarak Ortadoğu’yu belirlese de Amerika’dan Avrupa Birliği’ne ve Asya ülkelerine kadar geniş kapsamlı bir pazarlama faaliyeti içerisinde. Küresel çapta etkin olan acentelerle anlaşmalar imzaladıklarını söyleten Talas, ‘’Bu çabalarımızla dünyanın en kaliteli termal sularını kullanıma sunan tesisimizi ve Türkiye’nin doğal hazinesini herkese tanıtmayı hedefliyoruz. Bizim amacımız biz kazanırken ülkemizin de kazanması” diye konuştu.

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ASIL PANDEMİDE YATIRIM YAPILMALI