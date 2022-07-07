Ekonomi Termal otel kompleksi satış ihalesi
BASIN İLAN

Termal otel kompleksi satış ihalesi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bulunan 6 katlı termal otel kompleksi açık artırma ile satılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Termal otel kompleksi satış ihalesi
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 36 bin 451 metrekare yüzölçümlü arsa üzerinde 6 katlı otel binasının yanı sıra 5 blok halinde ikişer katlı apart villalar da bulunmaktadır. Villalar ile birlikte toplam oda sayısı 352’dir.

Çakır Mahallesi'nde 5 yıldızlı oteller ile Hüdai Kaplıcaları’na yakın konumda bulunan otelin muhammen bedeli bilirkişi heyeti raporuna göre 119 milyon 349 bin 839 Türk Lirası olarak belirlendi. Kompleksin ilk satış ihalesi, 21 Eylül 2022 tarihinde Konferans Salonu - Adalet Sarayı Giriş Kat Sandıklı/Afyonkarahisar adresinde gerçekleştirilecek.

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