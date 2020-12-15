Terör bitince yatırım uçtu

Terör mücadelede elde edilen başarılar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yatırım ve istihdamına yansıyor. Bölgede açılan fabrikalardan Almanya, Polonya, İngiltere, Ukrayna, Romanya, Fransa, İspanya ve Rusya’ya ihracat yapılmaya başlandı.

Hükümet, yerel yönetimler ve özel sektör iş birliğinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya yönelik atılım hamlesi sürüyor. PKK terör örgütüyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 73 belediye başkanının yerine kayyumlar atanırken kamu kaynakları güvence alıntına alınıp, bu kaynaklar sudan çevre düzenlemesine, sosyal projelerden ulaşım gibi altyapı hizmetlerine dönüştürüldü. Bu kapsamda 9,2 milyar lira kaynak yatırım ve hizmetler için kullanılırken, 4,5 milyar lira borç ödendi. Daha önce çöplerin bile temizlenmediği caddeler, modern bir hale kavuştu.

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KALKINMA RÜZGARI

Yerel yönetimlerin yanı sıra merkezi yatırımlar da da artış yaşandı. Diyarbakır, Van, Ağrı, Mardin ve Tunceli’de ekonomik, turizm ve kültürel alanda yatırımlar refah seviyesini hızla yükseltti. İşsizliğin yoğun olduğu Mardin’de tekstil, madencilik, enerji ve geri dönüşüm alanında yapılan yatırımlar sayesinde birçok vatandaş iş sahibi oldu. Ağrı’da 5 bin metrekarelik alan üzerine kurulan fabrikalarla şehrin ekonomisi güçlendirildi. Tunceli’de açılan tekstil fabrikalarıyla Almanya, Polonya, İngiltere, Ukrayna, Romanya, Fransa, İspanya ve Rusya’ya ihracat yapılmaya başlandı. Terör baskısından sokağa dahi çıkılamayan Şırnak’ta tekstil fabrikaları açılarak, istihdam sağlandı.

SOSYAL HAYATA KATILIM ARTTI

Diyarbakır’da ise inşa edilen gençlik, sanat, kadın kültür merkezleri ile kütüphaneler sayesinde kadın, çocuk ve gençlerin sosyal hayata aktif bir şekilde katılımları sağlandı. Dünyanın en önemli kültür varlıklarından Diyarbakır İçkale ve Hazreti Süleyman Camii etrafı kentsel dönüşüme tabi tutularak turizme kazandırıldı. Van’ın Erciş ilçesinde engelsiz yaşam merkezi ve engelsiz kafe projesiyle engelli vatandaşların sosyal hayata katılımı sağlandı. Ayrıca, Başkale ilçesinde ise kadın yaşam merkezi, yarı olimpik yüzme havuzu, çocuk akademisi, millet bahçesi ve fitness salonları inşa edildi.

Öğrenci ve sporcu sayısında artış