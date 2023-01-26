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Ekonomi

Tesla beklentileri aştı: Rekor kar açıkladı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geçen yılın son çeyreğinde rekor gelir ve kar elde etti. 2022'nin ekim-aralık döneminde geliri 24,3 milyar dolara yükselen şirket, aynı dönemde 3,7 milyar dolar net kar açıkladı.

09:57 . 26/01/2023 Perşembe
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ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın geliri, geçen yılın son çeyreğinde 24,3 milyar dolarla, net karı da 3,7 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Tesla, 2022'nin ekim-aralık dönemine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geliri geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 artarak 24,3 milyar dolara yükseldi. Tesla, 2021'in dördüncü çeyreğinde 17,7 milyar dolarlık gelir elde etmişti. Bu dönemde rekor seviyeye ulaşan Tesla'nın geliri, 24,2 milyar dolar olan piyasa beklentilerini de geride bıraktı.

YILLIK GELİRDE YÜZDE 52 ARTIŞ

Tesla'nın geliri 2022 yılı genelinde de yıllık yüzde 51 artışla 81,5 milyar dolara yükseldi. Elektrikli otomobil üreticisinin net karı da geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 59 artarak 3,7 milyar dolarla rekor seviyeye çıktı. Tesla'nın net karı 2021'in son çeyreğinde 2,3 milyar dolar olmuştu. Tesla'nın net karı geçen yıl genelinde ise yıllık bazda 2 katına çıkarak 12,6 milyar dolar olarak kaydedildi.

Şirketin 2021'in dördüncü çeyreğinde 0,68 dolar olan hisse başına karı da geçen yılın aynı döneminde 1,07 dolara yükseldi.

TESLİM EDİLEN ARAÇ SAYISINDA YÜZDE 40 ARTIŞ


Tesla, 2022 yılı genelinde ise küresel çapta 1 milyon 313 bin 851 aracın teslimatını gerçekleştirdi. Şirketin araç üretimi 2022'de yıllık bazda yüzde 47, teslim ettiği araç sayısı da yüzde 40 arttı.



#ELON MUSK
#TESLA
#ABD
10 dakika önce
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Tesla beklentileri aştı: Rekor kar açıkladı
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