Ekonomi Tesla bile başaramamıştı Toggun cezbeden özelliği
OTOMOTİV OTOMOBİL

Tesla bile başaramamıştı: Togg'un cezbeden özelliği

Siber güvenlik konusunda bankalardan bile daha yüksek standartlara sahip olan Togg, TESLA'nın bile hacklendiği bu alanda işi sıkı tutuyor. Türkiye'nin akıllı cihazı Togg'da tüm siber saldırılara karşı üstün güvenlik tedbirleri alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Tesla bile başaramamıştı: Toggun cezbeden özelliği
Togg

Teknolojinin gelişimi siber saldırıları da beraberinde getiriyor. Bankalar, kamu kurumları veya özel şirketler bu saldırılara tedbir almak adına çeşitli projeler geliştiriyor veya siber güvenlik şirketleriyle anlaşma sağlıyor. Bu teknoloji operasyonları yalnızca kişi veya kurumlara değil, otomobillere de yapılabiliyor.

Geçen yıl 19 yaşında bir hacker, TESLA’nın dünya çapındaki 25 aracını hack’leyerek araçların kontrolünü ele geçirmişti. Türkiye’nin gurur projesi Togg’un da akıllı bir cihaz olması bu tür saldırılara maruz kalabileceği sorularını akla getiriyor. Ancak Togg bu konuda işi oldukça sıkı tutuyor. Türkiye gazetesinin haberine göre, güvenlik, akıllı kontrat ve hızlı mobilite çözümleri sunan Ava Labs ile yaptığı strateji ile tüm bu saldırılara karşı kendini üst düzey korumaya alıyor.

BANKALARDAN DAHA YÜKSEK STANDARTLARA SAHİP

Blockchain sistemi ile kullanıcılarının kişisel verilerinin de saklayan Togg, yapılacak olan siber saldırılara en güçlü şekilde karşılık verecek şekilde üretildi. Siber güvenlik konusunda bankalardan bile daha yüksek standartlara sahip olan Togg, TESLA’nın bile açık verdiği siber saldırı konusunda kendini üst sınıfta konumlandırıyor.

Günümüz otomobillerindeki donanımların, üst düzey konfor ve güvenlik sistemlerinin geliştirilmesinde büyük rol oynayan Euro NCAP, her yıl sınıf ve model gözetmeksizin araçları bu güvenlik testlerine sokuyor.

Togg’un testleri de tüm hızıyla sürüyor. Bugüne kadar gerçekleşen Euro NCAP testlerinde Togg ile ilgili belli raporlar toplanıyor. Bu raporlar sonucunda eksik olan detaylar tamamlanıyor. Ancak Togg girdiği tüm testlerden başarılı şekilde çıkmayı başardı.

TOGG'a talep yağıyor: CİMER’e 6 binden fazla başvuru yapıldı
FOTOĞRAF 16
Title
Türkiyenin otomobili Toggun ilk elektrikli modeli C-SUV, 2023ün ilk çeyreğinin sonunda satışa sunulacak.
Title
Online satışa sunulacak otomobilin şubattan itibaren ön siparişe açılacağı duyuruldu.
Title
Ancak, Togg için şimdiden büyük talep var. Tüketiciler nereye başvuracaklarını bilemedikleri için farklı yöntemler deniyor.
Title
Vatandaşların talep, ihbar ve şikâyetlerini ilettiği Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) Togg için talep yağdı.
Title
Bugüne kadar CİMERe 6 binin üzerinde kişi Togg için başvuru yaptı.
Title
Sabahın haberine göre; Aralarında ilginç talepler de var.
Title
Çocuğunun sünneti için sünnet arabası, kızının düğünü için gelin arabası isteyenler de var.
Title
Togg bayilik teşkilatı yerine kullanıcıya yakın olmak için doğrudan satış modelini seçti.
Title
Togg CEOsu M. Gürcan Karakaş, küresel rekabette kullanıcıya daha yakın olanların başarılı olduğunu söyledi.
Title
Karakaş, Toggun satış stratejisini şöyle anlattı:
Title
Akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla doğrudan buluşturacak, satışları doğrudan kendimiz organize edeceğiz.
Title
Kullanıcıyı merkeze alan, dijital ve fiziksel deneyimi harmanlayan hibrit bir yapıda hizmet vereceğiz.
Title
Amacımız kullanıcılara daha hızlı, etkin, verimli bir tecrübe yaşatmak ve uçtan uca çevrimiçi bir deneyim ile Togg kullanıcısı olmalarına da imkân vermek.
Title
Bugün klasik üreticiler dahi yeni nesil elektrikli araçlarını bayi ağı üzerinden satmıyor. Kasımda İstanbul Zorlu Centerda ilk temas noktamızı açıyoruz. 2023de bu sayı 19a ulaşacak.
Title
Togg, satış sonrası servis hizmetlerini de kendi bünyesinde verecek. Sabit ve mobil servis noktaları dahil olmak üzere ön sipariş başlayana kadar 7 bölgede 20 noktada servis istasyonları kurulacak.
Title
Toggun yollara çıkacak ilk modeli elektrikli C-SUV olacak. Ardından 2025in ilk yarısında sedan, 2026da C-X Coupe modeli otomobil severlerin beğenisine sunulacak.
TOGG'a talep yağıyor: CİMER’e 6 binden fazla başvuru yapıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) TOGG için talep yağdı. Bugüne kadar CİMER'e 6 binin üzerinde kişi başvuru yaptı. Talepler ilginç. Togg'u sünnet arabası yapmak isteyen de var, gelin arabası yapmak isteyen de...


Tarihin en büyük izdihamları

Tarihin en büyük izdihamları

​Binlerce kişi hayatını kaybetti.
Her yeri istila edecekler

Her yeri istila edecekler

​Sınırımıza dayandı: Gizlice eve giriyor bir daha asla çıkmıyor.
Dört aylık zam oranı kesinleşti: enflasyon farkı ile emekli ve memur maaşları hesaplama tabloları

​'Erdoğan'ın desteğinden dolayı engellemeyeceğiz'

​KPSS önlisans sonuçları açıklandı.

​Refah-Ana'yı ben yıktım.

​TÜİK ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı.

​'Bir metrelik bez parçası diyerek' aşağılayan sen değil miydin?

​Putin'in karşılanması sosyal medyada gündem oldu.

​'Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.