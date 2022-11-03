Tesla bile başaramamıştı: Togg'un cezbeden özelliği

Teknolojinin gelişimi siber saldırıları da beraberinde getiriyor. Bankalar, kamu kurumları veya özel şirketler bu saldırılara tedbir almak adına çeşitli projeler geliştiriyor veya siber güvenlik şirketleriyle anlaşma sağlıyor. Bu teknoloji operasyonları yalnızca kişi veya kurumlara değil, otomobillere de yapılabiliyor.

Geçen yıl 19 yaşında bir hacker, TESLA’nın dünya çapındaki 25 aracını hack’leyerek araçların kontrolünü ele geçirmişti. Türkiye’nin gurur projesi Togg’un da akıllı bir cihaz olması bu tür saldırılara maruz kalabileceği sorularını akla getiriyor. Ancak Togg bu konuda işi oldukça sıkı tutuyor. Türkiye gazetesinin haberine göre, güvenlik, akıllı kontrat ve hızlı mobilite çözümleri sunan Ava Labs ile yaptığı strateji ile tüm bu saldırılara karşı kendini üst düzey korumaya alıyor.

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BANKALARDAN DAHA YÜKSEK STANDARTLARA SAHİP

Blockchain sistemi ile kullanıcılarının kişisel verilerinin de saklayan Togg, yapılacak olan siber saldırılara en güçlü şekilde karşılık verecek şekilde üretildi. Siber güvenlik konusunda bankalardan bile daha yüksek standartlara sahip olan Togg, TESLA’nın bile açık verdiği siber saldırı konusunda kendini üst sınıfta konumlandırıyor.

Günümüz otomobillerindeki donanımların, üst düzey konfor ve güvenlik sistemlerinin geliştirilmesinde büyük rol oynayan Euro NCAP, her yıl sınıf ve model gözetmeksizin araçları bu güvenlik testlerine sokuyor.

Togg’un testleri de tüm hızıyla sürüyor. Bugüne kadar gerçekleşen Euro NCAP testlerinde Togg ile ilgili belli raporlar toplanıyor. Bu raporlar sonucunda eksik olan detaylar tamamlanıyor. Ancak Togg girdiği tüm testlerden başarılı şekilde çıkmayı başardı.

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