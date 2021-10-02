Ekonomi Teslim edilen ATAK helikopterlerinin sayısı 66 oldu
SAVUNMA SANAYİ

Teslim edilen ATAK helikopterlerinin sayısı 66 oldu

Haber Merkezi Yeni Şafak
Teslim edilen ATAK helikopterlerinin sayısı 66 oldu
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TUSAŞ firması Jandarma Genel Komutanlığı'na bir adet daha T129 ATAK FAZ-2 Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri teslimatı gerçekleştirdi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ATAK helikopterinin görüntülerine yer verdiği paylaşımında, 'Güvenlik güçlerimizin helikopter ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak Jandarma Genel Komutanlığı'na T129 ATAK FAZ-2 Helikopteri teslim ettik. İstiklal ve İstikbalimiz İçin' ifadelerine yer verdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ), T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri teslimatlarına hızla devam ediyor. TUSAŞ, son olarak Jandarma Genel Komutanlığı’na yönelik bir adet ATAK helikopteri teslimatı gerçekleştirdi. Bu teslimat ile birlikte sekizinci ATAK helikopterine kavuşan Jandarma, ikinci FAZ-II konfigürasyonuna sahip ATAK helikopterini teslim almış oldu.

Böylelikle TUSAŞ; Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne şu ana kadar 66 adet ATAK helikopteri teslimatı gerçekleştirmiş oldu.

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