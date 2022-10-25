The Economist: Konut fiyatlarında sert düşüşlerin yaşanması bekleniyor

Londra merkezli uluslararası ilişkiler ve ekonomi dergisi The Economist, bu haftaki sayısında küresel bir konut fiyatlarında sert düşüşlerin beklendiğini yazdı.

Derginin kapağına da taşınan analizde uzun yıllardır ev fiyatlarının istikrarlı bir şekilde yükseldiği hatta pandemi ile rekor seviyelere çıktığı belirtilirken, yüksek enflasyonla mücadele için merkez bankalarının aşırı faiz artışlarının konut satışlarını düşürdüğüne dikkat çekildi.

"Gergin olmanın zamanı geldi"

Pandemi döneminde aşırı yükselen satış fiyatı ve kiralardan dolayı sektör fırsatçıların odağındayken şimdi dünyanın en büyük 9 ekonomisinde birden ev fiyatları düşmeye başladı.

Yüksek enflasyon ve yüksek faizlerin satın alma gücünde yaşattığı düşüşün yeni alıcıların ortaya çıkmasını imkansız hale getirdiği belirtilen analizde "Bugün servetiniz gayrimenkule dayanıyorsa gergin olmanın zamanı geldi" uyarısında bulundu.

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BÜYÜK EKONOMİLERDE KONUT FİYATLARI DÜŞMEYE BAŞLADI

Konut satış istatistiklerinin de yer aldığı analizde, Kanada’da ev fiyatlarının şubata göre yüzde 9 azaldığı ve ABD'de satışların ağustos ayında yıllık bazda yüzde 20 düştüğü belirtildi.

FAİZLER YÜKSELDİ SATIŞLAR DÜŞTÜ: EV FİYATLARI DÜŞECEK

Öte yandan yeni emlak ilanları yüzde 13 gerilemişken, Kanada’da da konut satışlarının bu yıl yüzde 40 düşebileceği tahmin edildi. Yazıda Amerika’da 30 yıllık konut kredisi faizi bir yıl öncesinin iki katına çıktığının altı çizildi.

DÜŞÜŞLER MALİ KRİZ YARATMAYACAK

The Economist, konut fiyatlarında yaşanacak bu düşüşlerin 2007-2009 dönemindeki gibi küresel bir bankacılık krizine sebep olmayacağı ve mali kriz yaratmayacağını tahmin ederken, konutların dünya genelinde 250 trilyon dolarlık bir değere sahip olmasıyla ekonomilerde büyümesine zarar vereceği belirtildi.

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ÇİN'DE 7 YILIN EN SERT DÜŞÜŞÜ

Çin'de yeni konut fiyatları eylülde son 7 yıldaki en büyük düşüşü yaşadı.

Çin Ulusal İstatistik İdaresi tarafından yayımlanan verilere göre, eylül ayında Beijing, Shanghai, Guangzhou ve Shenzhen dahil ülkenin en büyük 4 kentinde satılık ev fiyatları, önceki aya göre yüzde 0,1 oranında azaldı.

Eylül ayında Xiamen, Wuxi, Hangzhou ve Nanjing dahil 30 büyük kentte satılık ev fiyatları önceki aya göre yüzde 0,2 oranında azaldı. Sanya, Xianyang ve Yueyang dahil 36 ortak ölçekli kentte satılık ev fiyatları, önceki aya göre yüzde 0,4 oranında düşüş gösterdi.

FOTOĞRAF 7 Konutta yeni kampanya geliyor. Dar gelirliye sosyal konut kampanyası iki hafta önce açıklanmıştı. Şimdi de orta ve üst gelir grubu için yeni bir çalışma yapılıyor. Kampanya ile sıfır konutta fiyat indirimi ve banka kredileri ile düşük faiz-uzun vade seçeneklerinin sunulması bekleniyor.

Emlak Konut öncülüğünde üç önemli sektör derneğinin katılımıyla yapılacak kampanya için bugün bir toplantı yapıldı.

Toplantıya katılan Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, detayları NTV canlı yayınında anlattı.

Kampanyanın inşaatı başlamış konutlar için geçerli olacağını belirten Elmas, \"Sadece 3-5 şehirde değil, bütün illerde uygulanacak, tüm Türkiye'den üreticiler bunun içerisinde yer alacak\" dedi.

Elmas, kampanyaya ilişkin duyurunun ekim ayının ikinci yarısında yapılacağını dile getirerek, \"Bizim ümidimiz dar gelirliler dışarısında kalan grubun da konuta erişim sorununun çözülmesi. Bugünkü toplantıdan da öyle bir sonuç çıktı\" ifadelerini kullandı. Konut amaçlı arsa sayısı bir milyona çıkarılacak



Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, \"Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ilan etmişlerdi. Toplam 500 bin sosyal konut, 250 bin arsa ve 50 bin işyerleriyle 800 bin bağımsız birimin çalışmalarını başlattık. Dün itibariyle de, Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizden gelen yoğun talep üzerine, bizlere altyapısı tamamlanarak milletimize sunduğumuz konut amaçlı arsa sayısını 1 milyona çıkarma talimatını verdiler. Hâlihazırda devam eden çalışmalarımızı daha da hızlandırdık. İnşallah TOKİ’mizle, İller Bankamızla, diğer birimlerimizin yoğun mesaisiyle arsalarımızı oluşturacağız, müjdesini de Cumhurbaşkanımız milletimize verecektir” açıklamasında bulunmuştu. Konutta orta ve üst gelir grubu için yeni kampanya geliyor: Ayrıntılar belli oldu Emlak Konut öncülüğünde sektörün önde gelen dernekleri bugün bir araya geldi. Toplantıda orta ve üst gelir grubu için hayata geçirilecek kampanyanın detayları konuşuldu. Gelecek ay açıklanacak kampanyaya ilişkin ayrıntılar.

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