THY 2 milyon kişiyi uçuracak

Ramazan Bayramı’nın idari tatillerle birlikte 9 güne çıkması hava, kara ve gemi taşımacılığını harekete geçirdi. İstanbul Havalimanı’nda Ramazan Bayramı tatili öncesinde beraberindeki heyetle incelemelerde bulunan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, seferler hakkında da bilgi verdi. Aycı, “Ramazan Bayramı boyunca yaklaşık olarak 14 bin 311 sefer gerçekleştireceğiz. THY, 2 milyona yakın yolcu taşıyacak. Bayram sonuna doğru bu rakam 2 milyonu da geçebilir. 2 Haziran itibarıyla bu havalimanındaki 7. haftamızda bir gurur daha yaşadık. 501 kalkış yaparak buranın kalkış rekorunu gerçekleştirmiş olduk. Yüzde 85 dolulukla seferlerimizi icra ettik” şeklinde konuştu.

İlker Aycı

TAŞINMA 13 SAAT ERKEN BİTTİ

Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınma operasyonunu 45 saat yerine 32 saatte tamamladıklarını hatırlatan Aycı, taşınmayı başarılı, kazasız, belasız ve hasarsız bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi. Aycı güneyli (rüzgar) operasyonunda zamanında kalkışların Atatürk Havalimanı’nda yüzde 50-60’larda olduğunu hatırlatıp yeni havalimanında ise bu oranın yüzde 87’ye çıktığını da aktardı.

‘Dreamliner’ uçak bu ay geliyor

Öte yandan THY filosuna ilk kez haziran ayı sonunda dahil olmaya başlayacak geniş gövdeli uçak sınıfındaki Boeing 787 Dreamliner uçakların şirkete büyük avantaj sağlayacağını da kaydeden Aycı, “Dreamliner uçakların gelişine çok az kaldı. Bu anlamıyla hepimiz çok heyecanlıyız. Haziranda filomuza katılacak bu yeni geniş gövdeli uçaklarımız uzun menzilde bize çok ciddi avantajlar getirecek. Yeni konfigürasyonumuzu yolcularımızla tanıştıracağız” diye konuştu. Aycı, THY’nin yeni kreasyon kabin kıyafetlerinin de bu yaz içerisinde tüm filoda görülmeye başlanacağı bilgisini paylaştı. THY’nin 2019 yılı birinci çeyrek performansını da değerlendiren İlker Aycı, sene sonu bilançosu çıktığında THY’nin alışılan başarısının görüleceğini de sözlerine aktardı.

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THY’nin Sudan seferi iptal

Sudan’da askerin göstericilere ateş açması ve 30 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, THY Sudan’ın başkenti Hartum’dan İstanbul’a yapılan seferini iptal etti. THY’den yapılan açıklamada, 4 Haziran Salı günü saat 00.30’da planlanan TK 0681 Hartum-İstanbul seferinin iptal edildiği duyuruldu. Sudan ordusu, başkent Hartum’daki karargah önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka sabah müdahale etmiş ve müdahalenin ardından Sudan’daki bazı muhalif parti ve kurumlar, Askeri Konseye görevini bırakma çağrısında bulunmuştu. Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bazı hava yolu şirketleri de gerginlik nedeniyle bu ülkeye planlanan uçak seferlerini iptal etmişti.