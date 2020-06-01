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Ekonomi THY 4 Hazirandan itibaren iç hat seferlerini artıracak İptal seferlerinde hak kaybı olmayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY 4 Haziran'dan itibaren iç hat seferlerini artıracak: İptal seferlerinde hak kaybı olmayacak

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin 4 Haziran'dan itibaren iç hat seferlerini artıracağını duyurdu. İptal edilen seferlere ait biletlerde hiçbir hak kaybı olmayacağını belirten Ekşi, "Biletler istenen iç hat sefere değişiklik cezası ve ücret farkı alınmadan değiştirilecektir" dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından, geçmişten kalan seferlerin zorunlu olarak tarifeden çıkarılması nedeniyle iptal edilen seferlere ait biletlerde hak kaybı olmayacağını açıkladı.

Ekşi, "4 Haziran'dan itibaren, TK olarak İstanbul'dan 34 Anadolu iline, Anadolujet olarak, Ankara'dan 15 ile, Sabiha Gökçen'den 14 ile iç hat seferlerimiz yapılacaktır. İç hat seferlerinin kademeli yapılması sebebi ile geçmişten kalan seferler zorunlu olarak tarifeden çıkarılmıştır. İptal edilen seferlere ait biletlerde hiçbir hak kaybı olmayacaktır. Biletler istenen iç hat sefere değişiklik cezası ve ücret farkı alınmadan değiştirilecektir. Seferinize 3 günden fazla bir süre var ise yoğunluğu önlemek için çağrı merkezimizi daha sonra arayınız. " ifadelerini kullandı.

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