Ekonomi THY günlük bin 297 sefer sayısıyla Avrupada ikinci oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY günlük bin 297 sefer sayısıyla Avrupa'da ikinci oldu

Türk Hava Yolları (THY), günlük 1297 seferle Avrupa'da en çok uçuş icra eden 2. hava yolu oldu. Pegasus Havayolları da günlük 496 uçuşla listede 9. sırada yer aldı.

Haber Merkezi AA
THY günlük bin 297 sefer sayısıyla Avrupada ikinci oldu
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Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 30 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasındaki hava trafiği verilerine göre, Avrupa hava yolu trafiğindeki yükseliş devam ediyor. Söz konusu tarihlerde Avrupa'da 175 bin 607 uçuş gerçekleştirildi.

Kovid-19 önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlanda hava yolu firması Ryanair, günlük 2 bin 341 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu oldu.

THY, günlük 1297 uçuşla ikinci sırada yer alırken, 1999 seferle Easyjet hava yolu üçüncü oldu.

Pegasus Havayolları da listede 9. sırada yer aldı. Pegasus'un günlük uçuş sayısı 496 olarak açıklandı.

Raporda, hava trafiğinin Kovid-19 pandemi dönemi öncesi 2019 yılı seviyelerinin yüzde 72'sine yaklaştığı kaydedildi.

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