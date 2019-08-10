Ekonomi THY bayram boyunca yaklaşık 2 milyon yolcu taşıyacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY Kurban bayramı boyunca yaklaşık 2 milyon yolcu taşıyacak

THY bayram boyunca yaklaşık 2 milyon yolcu taşıyacak

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Kurban Bayramı tatilini de içine alan 9-16 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 2 milyon yolcuyu taşıyacaklarını söyledi.

Haber Merkezi IHA
THY
THY

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada bayram tatiliyle birlikte THY'nin operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurban Bayramı tatilinde gidiş ve geliş operasyonları için 'Tıkır tıkır devam ediyor' ifadelerini kullanan Aycı, bayram boyunca yaklaşık 2 milyon yolcuyu taşıyacaklarını söyledi.

Boeing 737 Max tipi uçaklara dünya genelinde uçuş yasağı getirilmesiyle filodaki 24 Max tipi uçağı uçaramadıklarını ve bu nedenle operasyonları eksik yapmak zorunda kaldıklarına dikkat çeken Aycı, "Buna rağmen buradan (İstanbul Havalimanı), dün itibariyle yaptığımız 522 gidiş (kalkış) seferi ile Atatürk Havalimanı'ndaki sayıyı tekrar ettik. Eğer bu 24 uçak da seferde olsaydı, 522 değil 600'ün üzerinde sefer yaparak farklı bir rekoru daha kırmış olacaktık.

THY bayram boyunca 2 milyon yolcu taşıyacak
OYNAT 06:08
THY bayram boyunca 2 milyon yolcu taşıyacak
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada bayram tatiliyle birlikte THY'nin operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurban Bayramı tatilinde gidiş ve geliş operasyonları için 'Tıkır tıkır devam ediyor' ifadelerini kullanan Aycı, bayram boyunca yaklaşık 2 milyon yolcuyu taşıyacaklarını söyledi.


  • Bugün 515 uçuş ile çok iyi performans gerçekleştirdik ve gerçekleştiriyoruz. Lokal yolcuda da Atatürk Havalimanı'nı geçmiş durumdayız. Özellikle iç hatlar lokal yolcuda 21 bin ki bu Atatürk Havalimanı'nda 19 bindi.

Dış hatlarda da 25 bin yapmak suretiyle, geri kalanda transit olmak üzere bugün 97-98 binlerde yolcu taşıyoruz. Dün itibariyle 98 bin, bugün de 97 bin civarında yolcumuz var. Eksik uçakla operasyon yapmamıza uçmamıza rağmen Atatürk Havalimanı'nı da geçmiş bulunmaktayız" diye konuştu.

2020'de daha sağlam kapasite ile yolcularımızın ihtiyaçlarına cevap vereceğiz

24 uçağın uçurulamaması nedeniyle iç hatlarda yüzde 9 kapasite kestiklerini ve bu nedenle iptal edilen seferlerle ilgili yanlış bilgilerin yayıldığını belirten Aycı, şunları söyledi:

"24 eksik uçtuğumuzdan dolayı yüzde 9 kapasite kestik. Ama bu bayrama yönelik 176 ilave seferi de koyduk. Elimizdeki uçakları maksimumda kullanarak şehirlerimizden gelen, yurt içi ve yurt dışı taleplere cevap vermeye çalışıyoruz.

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Boeing 737 Max tipi uçak yorumu

THY, Max sorunu nedeniyle yüzde 9 uçuşlarını kestiyse diğer havayolları ne yaptı, diye şöyle bir bakarsanız; şu gerçeği paylaşmak isterim. THY dışında kalan diğer yerli taşıyıcıların ortalama kestiği kapasite yüzde 20.

Max sorununu ağırlıklı olarak yaşayan havayolu şirketi biziz. Biz, buna rağmen kapasitede mecburi olarak feragat etmiş olmamıza rağmen yüzde 20 kapasite kesen diğer havayollarının durumunu da kamuoyuna ve diğer yöneticilere bırakıyorum. THY, bu anlamıyla elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edecek.

Bu konuda yönetim kurulu üyelerimizle, genel müdürlerimizle gerekli değerlendirmeleri de yaptık. Bayramdan sonra gerekli aksiyonu alıp bu kapasite eksikliğini 2019'dan sonra 2020'de tekrar yaşamamak için adımlarımızı süratle atarak, uçak tedariğimizi tamamlamak suretiyle 2020'de daha sağlam kapasite ile uçarak yolcularımızın ihtiyaçlarına cevap vereceğiz."

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