THY yeni rekorunu bugün kırıyor: 285 binden fazla yolcu taşıyacak

Doğal gazdan sonra petrolde de atağa kalkan Türkiye yeni keşifler için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Doğu Karadeniz’de de petrol emarelerine rastlanmasının ve her an petrol müjdesinin gelebileceğinin açıklanmasının ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan yeni bir hamle daha geldi. TPAO, Karadeniz'de petrol arama ruhsatı süresini üç yıl uzattı.