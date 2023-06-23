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Ekonomi

THY yeni rekorunu bugün kırıyor: 285 binden fazla yolcu taşıyacak

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yarın başlayacak 9 günlük bayram tatili nedeniyle Türk Hava Yolları(THY) bugün yapacağı bin 664 sefer ve 285 bin 877 yolcuyla uçuş ve yolcu rekoru kıracak. 

09:16 . 23/06/2023 Cuma
DHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Havayolu şirketi 23 Haziran ile  2 Temmuz tarihleri arasında iç ve dış hat olmak üzere toplam 204 ek sefer düzenleyecek.


Bunun 198'i İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleşecek. Yüzde 88 doluluk oranını yakalayacak olan THY'nin yurt içinde en çok tercih edilen uçuş noktası Adana, Trabzon, Antalya ve Dalaman, yurt dışında ise Kıbrıs oldu.


Havayolu şirketi bugün gerçekleşecek 912 dış hatlar seferiyle 171 bin 757 , 712 iç hat seferiyle 114 bin 115 yolcuya hizmet verecek.


Bu rakamlarla birlikte THY, 23 Nisan'da gerçekleştirdiği 1653 uçuş ve 278 bin 299 yolcu rekorunu geride bırakacak. 

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabındaki paylaşımda " Rekora doymuyoruz!  Gurbetten sılaya uzanan kanatlarımızın birinde 1664 sefer, ötekinde ise vuslata erdireceğimiz 285.877 misafirimizi taşırken; Şirketimiz tarihinin günlük uçuş ve yolcu rekorunu kırıyoruz. Bayrağımızı göklerde dalgalandırmaya ve yüksekten uçmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.







 



#Türk Hava Yolları
#THY
#Yolcu rekoru
18 dakika önce
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