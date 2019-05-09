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Ekonomi THY yılın ilk dört ayında 22,7 milyon yolcu taşıdı
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY yılın ilk dört ayında 22,7 milyon yolcu taşıdı

THY'nin toplam yolcu sayısı ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,4 azalışla 22,7 milyon seviyesinde gerçekleşti.

Haber Merkezi AA
THY
THY

Türk Hava Yolları'nın (THY) yılın ilk dört ayındaki toplam yolcu sayısı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 2,4 azalarak 22,7 milyon oldu.

THY, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Nisan 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, geçen yılın nisan ayında 6,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yılın nisan döneminde yüzde 8,3 azalışla 5,9 milyona geriledi. Yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 12,4, dış hatlarda yüzde 5 azaldı.

  • Yolcu doluluk oranı nisanda 0,2 puanlık azalışla yüzde 82,9 düzeyinde gerçekleşti.

Ücretli yolcu kilometre (ÜYK) nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azalarak 11,9 milyar seviyesinde gerçekleşti. ÜYK, iç hat uçuşlarda yüzde 11, dış hat uçuşlarda ise yüzde 4,2 azaldı.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 7,3, dıştan dışa transfer hariç dış hat yolcu sayısında yüzde 2,2 düşüş yaşandı.

Geçen yılın nisan ayında 113 bin 462 ton olan taşınan kargo-posta, bu yılın aynı ayında yüzde 12,9 azalışla 98 bin 869 tona geriledi.

Dört ayda taşınan yolcu sayısı 22,7 milyon oldu

Geçen yılın ocak-nisan döneminde 23,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 2,4 azalışla 22,7 milyon oldu. Yolcu sayısında iç hatlarda yüzde 6,8 düşüş yaşanırken, dış hatlarda yüzde 1,3'lük bir artış yaşandı.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 1,5, dıştan dışa transfer hariç dış hat yolcu sayısında yüzde 1,1'lik yükseliş görüldü.

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Toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), yüzde 0,3 artışla 57 milyara yükseldi. AKK iç hat uçuşlarda yüzde 7 azalırken, dış hat uçuşlarda yüzde 1,5 arttı.Aynı dönemde ÜYK, yüzde 0,2 azalarak 46,1 milyara geriledi. ÜYK iç hat uçuşlarda yüzde 6 azaldı, dış hat uçuşlarda ise yüzde 0,8 arttı.

  • Geçen yılın ilk dört ayında 154 bin 467 olan yolcu uçakları konma sayısı, bu yılın ocak-nisan döneminde yüzde 2,7 azalışla 150 bin 242 oldu.

Taşınan kargo-posta, aynı dönemde yüzde 8,3 artarak 463 bin 289 tona ulaştı.

2018'in nisan ayı sonunda 326 olan uçak sayısı, geçen ay sonu itibarıyla 335'e çıktı.

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