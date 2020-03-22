Ekonomi THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycından bilet iadeleri ile ilgili önemli açıklama
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THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı'ndan bilet iadeleri ile ilgili önemli açıklama

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 21 Mart tarihinden önce yurt dışı, 20 Mart tarihinden önce yurt içi bileti alan vatandaşların bilet değişikliği ya da açığa alma durumunda herhangi bir ek ücret ödemeyeceklerini duyurdu.

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THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı açıklama yaptı.
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı açıklama yaptı.

CNN TÜRK’te Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programına konuşan İlker Aycı şunları söyledi:

İade ve değişiklik politikasında tüm hava yollarından bir tık daha esnek ve ileride olmak için çalıştık ve çalışıyoruz.20 mart 2020 tarihinden evvele bilet almış tüm vatandaşlarımız hiç merak etmesinler yıl sonuna kadar 31 aralık 2020 tarihine kadar biletlerini değiştirebilirler. Biletlerinizi kullanma tarihiniz de 28 şubat 2021. 28 Şubat 2021’e kadar da uçuş yapabilirsiniz.

  • Bilet değişikliği ve ötelemeleri için hiçbir ek ücret ödenmeyecektir. Biletini açığa aldırabilir. Bu arada kendisine verdiğimiz bazı teşvikler de var biz mesela yüzde 15 voucher veriyoruz fazla kupon veriyoruz.Yani biletini iade etmeseniz ileriki tarihte uçmak için uçmak için değiştirmek için ertelerseniz de size voucher veriyoruz yüzde 15 de ilave bonus veriyoruz. Artı her bilete karşılık gelen 10 euroluk bir değer için 1000 mil veriyoruz size. Bunlar yeni bilgiler ve ilk kez açıklıyorum.

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"HİÇBİR ARKADAŞIMIZIN İŞTEN ÇIKARTILMASI İLE İLGİLİ BİR PLANIMIZ YOK"

Öncelikle şu konuda hemfikiriz. Bu krizde hiçbir arkadaşımızın işte ayrılmasını istemiyoruz. Hiçbir arkadaşımızın işten çıkartılması ile ilgili bir planımız yok.

Çalışanlarımızın iş akdini korumakla ilgili her türlü fedakarlığı yapacağız. Tek yapacağımız şey şu, arkadaşlarımıza şunu söyledik: Birlikte başaracağız, bu krizden birlikte çıkacağız.

Elbette bazı fedakarlıklar yapacağız bazı kısmi çalışma modellerine geçeceğiz. Yani kısmi çalışma modelleriyle belki dönüşümlü olarak ya da çalışma saatlerini azaltarak ücretlerde belli düzenlemeler yaparak ikramiyeler gibi primler gibi veya maaşın bir kısmının ödenmesi gibi. Onların temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için minimum gelir seviyesinin altına onları düşürmeyeceğiz.

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Nakit pozisyonumuzu güçlü tutacağız. En büyük fedakarlığı da bizim yapmamız gerektiğinin farkındayız. Üst yöneticilerimizden yönetim kuruşlu üyelerimizden de belli kesintilerle ilgili mutabakat sağladık. Dedik ki ilk fedakarlığı çalışanlarımızdan önce biz yapmalıyız. En yüksek kesinti yüksek gelir grubundakilerden yapılacak.

Ayrıntılar geliyor...

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