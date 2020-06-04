Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi THYden dış hat rezervasyonunda görünen 10 Haziran uçuşları ile ilgili açıklama
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY'den dış hat rezervasyonunda görünen 10 Haziran uçuşları ile ilgili açıklama

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bilet rezervasyonunda görünen 10 Haziran'dan itibaren yurt dışı uçuşları için yaptığı açıklamada bunun daha önceden belirlenen zorunlu bir uygulamadan kaynaklı olarak sistemde yer aldığını ifade etti. Ekşi, "Rezervasyon sisteminde 10 Haziran'dan itibaren gözüken uçuşlar tüm havayolları uygulamasında olduğu gibi en az 6 ay önce konulan, konmak zorunda olan tarifedir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
THY uçağı
THY uçağı

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, dış hat uçuşlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bilal Ekşi'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle;

Haklı olarak DIŞ HAT uçuşlarını soruyorsunuz. Önce teknik bir açıklama:

1) Dünyada BÜTÜN HAVAYOLLARI rezervasyon sistemleri, 330 veya 350 gün ilerisine kadar rezervasyon yapmak zorundadırlar.

2) Normal zamanda YAZ-KIŞ tarifesi belirlenir ve rezervasyon sistemine yüklenir.

  • 3) Şu anda DIŞ HAT UÇUŞLARI 10 Haziran'a kadar Covid salgını sebebi ile OTORITELER tarafından DURDURULMUŞTUR.
  • 4) Rezervasyon sisteminde 10 Haziran'dan itibaren gözüken uçuşlar tüm havayolları uygulamasında olduğu gibi en az 6 ay önce konulan, konmak zorunda olan tarifedir.

5) DIŞ HATLARIN yakında KADEMELİ OLARAK başlayacağı ÜMİDİNİ biz de taşıyoruz. Ulusal otoritelerimiz yanında sefer için KARŞI DEVLETLERİN DE izni gerekmektedir. Bu İzinler günlük takip edilmektedir. Emin olun biz herkesten daha fazla DIŞ HAT uçuşlarının açılmasını arzu ediyoruz.

  • 6) Dış Hat uçuşlar genel olarak açıldığında:
  • a- hangi ülkelere izin verildiği;
  • b-hangi ülkelerin bize izin verdiği;
  • c-tarihin ne olduğu;

belli olacak ve ona göre tarifeye son hali verilecek ve bu duruma göre zorunlu tarife değişikliği yapılacaktır.

Sevgili Yolcularımız, Tüm bu süreçlerin hepinizi, hepimizi çok yorduğunun farkındayız. Dünya havacılık tarihinde inanılmaz bir krizi beraber yaşıyoruz. Aşırı belirsizliklerin olduğu bir ortamı inşaallah aşmak üzereyiz. Lütfen bir süre daha sabrınızı istirham ediyoruz.

Abone Ol Google News
Bir gecede150 bin TLlik artış!

Bir gecede
150 bin TL'lik artış!

Düşen faiz sonrası konutta fırsatçılar ortaya çıktı.
Milyonlarca kez izlendi

Milyonlarca kez izlendi

​Nitelikli yayıncılığın büyük başarısı.
TSK çembere aldı

TSK çembere aldı

Ateşkes ihlaline karşı Mehmetçiğin eli tetikte.
20. yıl plaketi

20. yıl plaketi

​Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat, şirketteki 20. yıldönümünü kutladı.
Libya'da<br>Hafter temizliği

Libya'da
Hafter temizliği

​İki bölgede daha kontrol sağlandı.
Sokağa çıkma yasağında dikilmişti

Sokağa çıkma yasağında dikilmişti

​Koronavirüsü fırsat bilip 48 saatte dikilen kaçak villada flaş gelişme.
5 derece <br>birden artacak

5 derece
birden artacak

​Meteoroloji'den sevindiren hava durumu tahmini.
Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz

Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz

Trabzonspor'dan UEFA'nın men cezasına tepki.
THY'den 10 Haziran açıklaması

THY'den 10 Haziran açıklaması

Dış hat rezervasyonunda görünen uçuşların nedeni belli oldu.
ABD'de<br>Floyd isyanları

ABD'de
Floyd isyanları

​Gösteriler sivil itaatsizliğe dönüştü.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Aynı tezgah peşindeler

Aynı tezgah peşindeler

​Yaşanan katliam ve provokasyonlarda parmağı olan FETÖ'cüler sahnede.
Trabzon Limanı'nda <br>dev montaj

Trabzon Limanı'nda
dev montaj

​Fatih Sondaj Gemisi yeni görevi için hazırlanıyor.
Kaçak fabrika

Kaçak fabrika

​​İYİ Partili Lütfü Türkkan da kaçak kervanına katıldı.
Hepsi FETÖ'nün<br>parlak çocukları

Hepsi FETÖ'nün
parlak çocukları

​Mezun olur olmaz hemen Daire Başkanlığı'na atandılar.
Barış Pınarı Ligi

Barış Pınarı Ligi

Bölgede silah sesi yerini tezahürat seslerine bıraktı.
Karantina haberini <br>duyan koştu

Karantina haberini
duyan koştu

Sosyal mesafeyi hiçe saydılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.