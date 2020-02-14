Ekonomi THYden gençlere yönelik istihdam atağı, alım ilanı yayınlandı
İŞ DÜNYASI

THY'den gençlere yönelik istihdam atağı, alım ilanı yayınlandı

Türk Hava Yolları, gençlere yönelik iki alım ilanı yayınladı. İlanlara başvurular başlarken, "AIRSTARTER" adını verdiği program kapsamında THY'nin çeşitli birimlerinde çalıştırılmak üzere verdiği ilanlar 1 Mart 2020 tarihine kadar yayında kalacak.1 Ocak 1994 ve sonrasında doğanlar, en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3.sınıf öğrencisi olduğunu belgeleyenler ilanlara başvurabilece

Haber Merkezi DHA
THY, gençlere kariyer başlangıçları için şans verecek.
THY, gençlere kariyer başlangıçları için şans verecek.

THY'nin büyüyen filosuna paralel olarak çalışan sayısı da hızla artıyor. Bugün 354 (yolcu ve kargo) uçaklık filosu ile 50 yurtiçi, 270 uluslararası olmak üzere dünyanın 127 ülkesindeki 319 noktaya uçan THY'nin gençlere yönelik yayınladığı iki ilana başvurular başlarken, ilanların detayları şöyle duyuruldu:

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Aranan genel kriterler


  • "T.C. vatandaşı olmak
  • Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak
  • 01.01.1994 ve sonrasında doğmuş olmak
  • En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3.sınıf öğrencisi olmak ve olduğunu belgeleyebilmek
  • (Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğrenimine devam eden ve yazılım alanında uzmanlaşmak isteyen adaylarımız AIRSTARTER BT ilanımıza başvurabilir.)
  • 100’lük sistemde en az 70, 4’lük sistemde en az 2,72 genel not ortalamasına sahip olmak ve olduğunu belgeleyebilmek
  • İstanbul ve Ankara’daki ofislerde, haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere, haftada en fazla 30 saat çalışabilmek
  • İyi derecede İngilizce bilmek (THY A.O. tarafından yapılacak olan İngilizce sınavında başarılı olmak)"

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Çalışma dönemi şöyle duyuruldu

"AIRSTARTER Programı kapsamında istihdam edilen kişilere 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 4. sınıfta eğitimlerine devam ederken kısmi süreli olarak çalışma fırsatı sunulacaktır. Süreci başarıyla tamamlayarak kısmi süreli istihdam edilen kişilerin Temmuz 2021 tarihinde mezun olmaları gerekmektedir. Yeni mezun ihtiyacı kapsamında, kısmi süreli çalışma sürecini başarıyla tamamlayan kişilerin süreç sonunda tam zamanlı istihdamı da değerlendirilecektir."

Aranan nitelikler


"Problem çözme yeteneği gelişmiş ve sonuç odaklı çalışan
Ekip çalışmasına yatkın
Proaktif ve analitik düşünce yeteneğine sahip
Araştırmaya ve öğrenmeye açık
Yazılı ve sözlü iletişim becerileri yüksek
MS Office araçlarını iyi seviyede bilen part-time çalışma arkadaşları arıyoruz."

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Çalışma alanları neler olacak?

AIRSTARTER Programı ile Part-Time çalışabilecek başkanlıklar şöyle:


İnsan Kaynakları ve Destek Üniteleri
İstihdam Başkanlığı
Eğitim Başkanlığı
Personel Yönetimi Başkanlığı
Sosyal ve İdari İşler Başkanlığı
Uçuş Eğitim Başkanlığı
Kalite & Teknik
Kalite Güvence Başkanlığı
Teknik Başkanlık
Mali
Finans Başkanlığı
Muhasebe ve Mali Kontrol Başkanlığı
Genel Satınalma Başkanlığı
Operasyon
Entegre Operasyon ve Kontrol Başkanlığı
Güvenlik Başkanlığı
Kurumsal Emniyet Başkanlığı
Yer İşletme Başkanlığı
Uçuş İşletme Başkanlığı
Planlama
Ekip Planlama Başkanlığı
Gelir Yönetim Başkanlığı
İkram ve Uçak İçi Ürünler Başkanlığı
Üretim Planlama Başkanlığı
Pazarlama & Satış
Kurumsal İletişim Başkanlığı
Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanlığı
Pazarlama Başkanlığı
Satış Başkanlığı
Turkish Cargo
Kargo Operasyon Başkanlığı
Kargo Pazarlama Başkanlığı
Kargo Satış Başkanlığı
Kargo İş Geliştirme ve Organizasyon Başkanlığı
Yatırım & Anlaşmalar
Kurumsal İnovasyon ve Projeler Başkanlığı
Uluslararası İlişkiler ve İttifaklar Başkanlığı
Yatırım Yönetimi Başkanlığı

Başvuru şekli ve izlenecek yol

"Kriterleri taşıyan adayların, ilana kurumsal web sitemiz üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Yukarıdaki şartları taşımayan adayların ve kurumsal web sitesi başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.
İlan 01.03.2020 tarihine kadar yayında kalacaktır.
Sınıf şartını belgeleyebilmek için, “Eğitim Bilgilerim” kısmında “Lisans” sekmesinde yer alan “Dosya Seç” butonundan “Öğrenci Belgesi” yüklenmesi zorunludur.
Genel not ortalaması şartını belgeleyebilmek için, “Ana Sayfam” kısmında yer alan “Özgeçmiş Eklentileri” kısmından “Öğrenci Not Dökümü” yüklenmesi zorunludur.
Belge kontrolünden sonra ilan kriterlerini sağlayan adaylar "Sözel/Sayısal Yetenek ve İngilizce" yazılı sınavına davet edilecektir. Sınavda başarılı olan adaylar "kişilik envanteri, grup değerlendirmeleri ve birebir mülakat" süreçlerine davet edilecektir.
Çalışma yeri İstanbul ve Ankara olup İstanbul'da çalışacak kişilerin İstanbul ve çevresinde; Ankara'da çalışacak kişilerin ise, Ankara ve çevresinde öğrenim görüyor olması tercih edilecektir. Mülakat öncesinde adayların yukarıda belirtilen kriterlere uygunluğunu belgelemeleri istenecek ve kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir. Süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak, işe başlangıç belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi akabinde istihdam süreci tamamlanacaktır."

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