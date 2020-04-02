THY'den iptal seferlerin bilet iadeleri hakkında açıklama: Uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ödenecek

Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi

KAYSERİ'de, girişimci Ahmet Akgün (26), koronavirüs salgınına karşı vatandaşların içine girerek dezenfekte olabileceği, 'AKG 020' adını verdiği dezenfeksiyon kabini geliştirdi. Akgün, 'Herhangi bir kar amacı gütmeden toplumumuza faydası olacak şekilde bu ürünü halkımıza sunacağız. Günlük üretim kapasitelerinin şu an 30 olduğunu, ancak talep halinde bu sayıyı artırabiliriz' ifadelerini kullandı.