Ekonomi THYnin fotoğraf yarışmasına büyük ilgi
İŞ DÜNYASI

THY'nin fotoğraf yarışmasına büyük ilgi

THY'nin fotoğraf yarışmasına büyük ilgi

"Keşfet!" temasıyla düzenlenen "3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması"nın başvuruları sona erdi. Toplam 12 bin fotoğrafın değerlendirildiği yarışmanın ödülleri, 26 Eylül'de Zorlu PSM'de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Haber Merkezi AA
Türk Hava Yolları’nın 70 bin TL bilet ödüllü fotoğraf yarışmasına rekor başvuru geldi.
Türk Hava Yolları’nın 70 bin TL bilet ödüllü fotoğraf yarışmasına rekor başvuru geldi.

Türk Hava Yolları (THY) tarafından düzenlenen "3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması"na 12 bin fotoğrafla başvuruldu.

Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu unvanının sahibi THY'nin desteğiyle düzenlenen yarışmanın başvuruları sona erdi.

Dünyanın her yerinden profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açık olan yarışmaya, yaklaşık 12 bin fotoğrafla katılım sağlandı.

Başvurular Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun (TFSF) web sitesinde kapalı devre toplandı. Beş profesyonel fotoğrafçıdan oluşan uluslararası jüri toplantısına kadar fotoğrafları kimse görmedi.

Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) Başkanı Ricardo Bussi, Evrensel Fotoğraf Birliği (GPU) Başkanı Manolis Metzakis, fotoğraf sanatçısı Yadid Levy ile Türkiye'den İzzet Keribar ve Ercan Akçay'dan oluşan jüri, fotoğrafları özel oturumda aynı anda aynı ekranda gördü.

  • Açık oylamada üç "evet" alan fotoğraflar finale kalırken, finalde kapalı oylamada en yüksek oyu alan kareler dereceye girdi. Üç "evet" alanlar ise sergilemeye layık görülerek listeye alındı.

FIAP ve GPU gibi uluslararası fotoğraf sanatı federasyonlarıyla TFSF çatısı altında düzenlenen yarışmanın birincisi 12 bin, ikincisi 6 bin, üçüncüsü 3 bin dolar değerinde uçak biletinin sahibi olacak.

Kazananlar, 26 Eylül'de Zorlu PSM'de düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak.

THY 'Beş Yıldızlı Küresel Havayolu' seçildi
EKONOMİ
THY 'Beş Yıldızlı Küresel Havayolu' seçildi

THY'nin seferleri ihracatı da uçuruyor
EKONOMİ
THY'nin seferleri ihracatı da uçuruyor
Makam aracında yok yok

Makam aracında yok yok

​CHP'li Başkan Çebi, uydu sistemli buzdolaplı lüks araç sipariş etti.
Yürüyerek 5 kıta 35 ülke

Yürüyerek 5 kıta 35 ülke

​Güney Amerika'dan Asya'ya bir yolculuk hikayesi.
Kulp Belediye Başkanı gözaltında

Kulp Belediye Başkanı gözaltında

7 kişinin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme.
Üretime<br>ara mı veriyor?

Üretime
ara mı veriyor?

Bazı yayın organlarında çıkan iddiaya açıklama geldi.
Söyledikleriniz bütün Türkiye'yi titretti

Söyledikleriniz bütün Türkiye'yi titretti

İçişleri Bakanı Soylu, evlat nöbetindeki anneleri ziyaret etti.
Konutta <br>faizleri indirdi

Konutta
faizleri indirdi

​Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ilk indirim.

Başka <br>gözaltılar da olacak

Başka
gözaltılar da olacak

Erdoğan'dan Diyarbakır'daki terör saldırısı açıklaması.
Tanınmak istiyorlar

Tanınmak istiyorlar

Ekmeğini çöpten çıkaran 500 bin kişinin tek isteği.
AK Parti'den istifa etti

AK Parti'den istifa etti

Davutoğlu, beraberindeki eski milletvekilleriyle basın toplantısı düzenledi.
İkinci indirim geliyor

İkinci indirim geliyor

Yüzde 22 indirim için başvuru tarihi belli oldu.
O Rum'un kimliği tespit edildi

O Rum'un kimliği tespit edildi

Türk bayrağını indiren şahıs için iade talebi iletildi.
Dev iş birliği<br>sona eriyor

Dev iş birliği
sona eriyor

​Emlak Konut fesih süreci için harekete geçti.
Çocuklarımızı dağa <br>çıkarsınlar diye büyütmüyoruz

Çocuklarımızı dağa
çıkarsınlar diye büyütmüyoruz

​Evlat nöbetine bir anne daha katıldı sayı 28'e ulaştı.
Saldırgan baklavacının <br>dükkanları kapanıyor

Saldırgan baklavacının
dükkanları kapanıyor

Hamile kadına dehşeti yaşatan baklavacı müşteri bulamadı.
İsmi değişecek

İsmi değişecek

​FETÖ'den geçtiğimiz yıl el konulmuştu.
Cari dengede rekor

Cari dengede rekor

Temmuzda 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.