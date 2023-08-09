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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat İstanbul'da düzenlenen Hazır Giyim ve Moda Fuarı açılış törenine katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen Hazır Giyim ve Moda Fuarı açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

11:57 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen Hazır Giyim ve Moda Fuarı açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.


Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"Bankalar faizlerini yüzde 45'ten indirip yüzde 25 seviyesine çektiler.


2024 bütçesinde ihracat desteklerinin çok daha artması için çalışmaya devam edeceğiz.


Tekstil sektörü Türkiye için hayati bir sektör. Çiftçimizin yanında olduğumuz gibi sanayicimiz ve ihracatçımızın da yanında olacağız.


Tekstil, gıda ve konut sektörü kıyamete kadar ihtiyacımız olan sektör olacak.


Avrupa'nın moda merkezinin İstanbul olması, bu fuarla beraber Türkiye'nin ürünlerini dünyaya tanıtılmasını sağlayacaktır.


Ayrıntılar geliyor...

#Ticaret Bakanlığı
#Ömer Bolat
#Moda Fuarı
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