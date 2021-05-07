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Ekonomi Ticaret Bakanı Mehmet Muş Kadın kooperatiflere 150 bin liraya kadar hibe desteği
İŞ DÜNYASI

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Kadın kooperatiflere 150 bin liraya kadar hibe desteği

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "KOOP-DES ile kadın kooperatiflerimize 150 bin liraya kadar hibe desteği devam edecek. Bu yıl 127 kooperatifin 140 projesine destek sağlayacağız" dedi.

Haber Merkezi AA
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Kadın kooperatiflere 150 bin liraya kadar hibe desteği
Ticaret Bakanı Mehmet Muş

Ticaret Bakanlığı'nın KOOP-DES programı kapsamında öncelikle kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere yönelik hibe desteği devam edecek.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Kadın kooperatiflerimize 150 bin liraya kadar hibe desteği devam edecek. Bu yıl 127 kooperatifin 140 projesine destek sağlayacağız" dedi.

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Projelerde yüzde 75'e kadar hibe desteği sağlanıyor

KOOP-DES Programı ile kooperatiflerin kurumsal kapasitelerini güçlendirerek, toplumun geniş kesimlerini üretim ve tüketim zinciri içinde aktif ekonomik aktörler haline getirmek amaçlanıyor.

Kadınları ekonominin her alanında aktif haline getirmek için çalışmalarını sürdüren Bakanlık, kadın kooperatiflerinin de tarımdan hizmete, imalattan sanayi sektörüne kadar pek çok alanda artan bir şekilde faaliyet göstermelerini, iç ve dış piyasalarda yer almalarını destekliyor.

  • Proje tutarlarının kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 75'i, diğer bölgelerde yüzde 50'si ve kalkınmada öncelikli yöre şartı aranmaksızın ortaklarının en az yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerde de yüzde 75'i Ticaret Bakanlığınca hibe olarak karşılanıyor.

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