Ekonomi Ticaret Bakanı Muş duyurdu Sınırda 462,5 kilo sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaret Bakanı Muş duyurdu: Sınırda 462,5 kilo sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 462,5 kilo sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Ticaret Bakanı Muş duyurdu: Sınırda 462,5 kilo sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi
Arşiv - Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıklama yaptı.

Ticaret Bakanı Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza birimlerimizce Gürbulak Gümrük Kapısında 462,5 kilo sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Yapılan başarılı operasyonla rekor miktarda uyuşturucu maddenin ülkemize girişine izin vermeyen personellerimizi tebrik ediyorum" dedi.

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