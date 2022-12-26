Ticaret Bakanı Muş'tan asgari ücret sonrası marketlere uyarı: Fiyat artışlarına müsaade etmeyeceğiz

Asgari ücrete yapılan zammın ardından marketlerdeki etiket fiyatlarındaki artışa bakanlık el koydu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ülkemizde en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz.

'İMKANLARI SONUNA KADAR KULLANMAKTA KARARLIYIZ'

Ticaret Bakanlığı olarak sahada denetimlerimizi yoğun şekilde sürdürmekteyiz. Haksız fiyat artışlarıyla mücadelede Bakanlık olarak elimizdeki tüm denetim imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlıyız.

Ülkemizde en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk.



Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz. pic.twitter.com/iqg8oGRaHr REKLAM December 26, 2022

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