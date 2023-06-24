Ticaret Bakanı Ömer Bolat: İhracatımız 23 Haziran'da günlük tarihi rekorla 2 milyar 121 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, günlük ihracat rekoruna ilişkin paylaşımda bulundu.
Günlük ihracat değeri ile 1977 yılındaki yıllık ihracat (1 milyar 753 milyon dolar) ve 1999 yılındaki aylık ihracat değerlerinin (Ağustosta 1 milyar 940 milyon dolar) aşıldığına işaret eden Bolat, küresel ekonomide ve ticarette gözlenen zayıf seyre rağmen bu tarihi günlük ihracat değerinin ihracatçıların dinamizmini ve mukavemetini gösterdiğini bildirdi.
Bolat, haziran ayı geçici İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) Avro bölgesinde 43,6'ya gerilerken en büyük ticaret ortağı olan Almanya'da 41 ile son 37 ayın en düşük seviyesinde gerçekleştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: