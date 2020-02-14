Ticaret Bakanı Pekcan: 2019'da 53,7 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerinin değirmenlerine su taşıyanları tarih kaydediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı yemeğinde konuştu. Erdoğan, burada gerçekleştirdiği açıklamalarda, "Türkiye'nin İstiklal mücadelesine destek vermek yerine terör örgütlerinin değirmenlerine su taşıyanları tarih kaydediyor. Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalmayı siyaset diye yutturmaya çalışanları ifşa etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.