Ticaret Bakanı Pekcan, tır şoförleri için Ro-Ro gemisi iznini açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Covid-19 salgını dolayısıyla sağlık tedbirleri kapsamında temel ihracat pazarı ile yapılan ticarette alternatif taşıma modlarının kullanılması ve lojistik maliyetin yönetilebilir seviyelere çekilmesini hedefleyen yeni düzenlemeyi açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla söz konusu karara ilişkin, “İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde her türlü sağlık tedbirini almak kaydıyla temel ihracat pazarlarımız ile yapılan ticarette alternatif taşıma modlarının yoğun olarak kullanılması ve lojistik maliyetlerimizin yönetilebilir seviyelere çekilmesi temel hedefimizdir. Bu kapsamda uluslararası taşımacılığa yönelik olarak İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı ile Dışişleri Bakanlıklarımızla eş güdüm içerisinde yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Taşımacılık sektörünün ektin bir biçimde çalışması amacıyla Zonguldak, İstanbul, Köstence ve benzeri limanlar arasında yapılacak Ro-Ro seferlerinde tır şoförlerinin gemiye binmesine müsaade edileceğini açıkladı. Bakan Pekcan, “İhracat sevkiyatlarının olumsuz yönde etkilenmemesi, tedarik zincirinin zarar görmemesi ve taşımacılık sektörünün etkin bir şekilde çalışabilmesi amacıyla Zonguldak-Chornomorsk, İstanbul(Haydarpaşa)-Chornomorsk, Karasu-Chornomorsk, Köstence-Karasu, Taşucu-Tripoli, Mersin-Hayfa Limanları arasında yapılan Ro-Ro seferlerinde tır şoförlerinin gemiye binmesine müsaade edilecek” diye konuştu.

Gümrük kapılarında araç ve şoförlere ilişkin alınan tüm sağlık ve güvenlik önlemlerinin Türkiye’ye giriş ve çıkış esnasında gemiye alınacak şoförler için de uygulanacağını aktaran Pekcan, “Tır şoförlerinin gemi mürettebatı dahil tam sosyal izolasyonu zorunlu olacak. Gümrük kapılarında araç ve şoförlere ilişkin alınan tüm sağlık ve güvenlik önlemleri yurda giriş ve çıkış esnasında, gemiye alınan şoförler için de söz konusu olacak. Dış ticarette lojistiği kolaylaştıracak ve maliyetleri azaltacak yeni uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde açıkladı.

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