​Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar liralık kredi borcu haziran sonuna kadar ertelendi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar liralık kredi borcu haziran sonuna kadar ertelendi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "TESKOMB kefaleti ile düşük faizli kredi kullanan yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar liralık kredi borcu haziran sonuna kadar ertelendi."

Haber Merkezi 04 Şubat 2021, 13:20 Son Güncelleme: 04 Şubat 2021, 13:26 AA