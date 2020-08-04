Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ihracat rakamlarını açıkladı: 2020'nin en yüksek oranına ulaştık

Pekcan: "Temmuzda hem 2020'nin en yüksek ihracat değerine hem de altın hariç yüzde 93,9 ile en yüksek ihracatın ithalatı karşılama oranına ulaştık."
Ayrıntılar geliyor...
Pekcan: "Temmuzda hem 2020'nin en yüksek ihracat değerine hem de altın hariç yüzde 93,9 ile en yüksek ihracatın ithalatı karşılama oranına ulaştık."
Ayrıntılar geliyor...
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