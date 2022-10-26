Ekonomi Ticaret Bakanlığı 175 Ticaret Denetmen Yardımcısı alacak
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Ticaret Bakanlığı 175 Ticaret Denetmen Yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8. ve 9. derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile 175 Ticaret Denetmen Yardımcısı alınacak. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ticaret Bakanlığı 175 Ticaret Denetmen Yardımcısı alacak
Ticaret Bakanlığı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; yazılı sınava, her bölüm için karşılarında belirtilen KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacak. Başvurular dijital ortamda 24.10.2022-02.11.2022 tarihleri arasında saat 17.00’a kadar alınacak.

Sınava katılmak isteyen adaylar, e-devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.c... üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız

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