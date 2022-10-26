Ticaret Bakanlığı 175 Ticaret Denetmen Yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; yazılı sınava, her bölüm için karşılarında belirtilen KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacak. Başvurular dijital ortamda 24.10.2022-02.11.2022 tarihleri arasında saat 17.00’a kadar alınacak.
Sınava katılmak isteyen adaylar, e-devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.c... üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.