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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı 309 işletmeye ceza yağdırdı: Fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen 309 işletmeye toplam 24 milyon 345 bin 66 TL idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Söz konusu eylemleri gerçekleştirenler hakkında gerekli tedbirleri uygulamaya devam edeceğiz" denildi.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
09:13 - 25/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 09:41 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Türkiye genelinde denetimler sürüyor.
Türkiye genelinde denetimler sürüyor.

Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen 309 işletmeye toplam 24 milyon 345 bin 66 TL idari para cezası uyguladığını açıkladı.


Tarifeye aykırı ekmek satışı yapan işletmelere 9,4 milyon lira ceza kesildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tarifeye aykırı şekilde ekmek satışı yapan işletmelere yönelik Türkiye genelinde denetimler yapıldığı belirtilerek,
"Bu denetimler sonucunda tespit edilen aykırılıklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 22 Aralık 2023 tarihli toplantısında görüşülmüş ve belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satışı yapan 283 işletmeye 9 milyon 374 bin 941 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Toplantıda ayrıca, sebze ve meyve satışlarında fahiş fiyat artışı yapan 24 hal içi tüccara 8 milyon 282 bin 225 TL ve otomotiv piyasasında stokçuluk eyleminde bulunan 2 işletmeye 6 milyon 687 bin 900 TL idari para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır. Böylece, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen 309 işletmeye toplam 24 milyon 345 bin 66 TL idari para cezası uygulanmıştır. Bakanlık olarak, söz konusu eylemleri gerçekleştirenler hakkında gerekli idari tedbirleri uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz"
denildi.





#Ticaret Bakanlığı
#ekonomi
#idari ceza
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